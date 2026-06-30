El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano acaba de sumar uno de los nombres más atractivos de las últimas semanas. El mediocampista creativo Nicolás Benedetti, de 29 años, quedó en condición de agente libre tras finalizar su vínculo con la Unión Deportiva Las Palmas de España, una situación que inmediatamente despertó el interés de varios clubes de la Liga BetPlay.

El talentoso volante vallecaucano conserva un enorme reconocimiento dentro del fútbol colombiano gracias a la calidad que mostró durante sus primeros años como profesional. Su capacidad para organizar juego, administrar los tiempos de un partido, filtrar pases entre líneas y aparecer con remates de media distancia sigue siendo un activo valioso para cualquier equipo del país.

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Con el jugador libre y dispuesto a escuchar propuestas, dos clubes ya avanzaron en contactos formales para explorar su regreso al balompié nacional.

Deportivo Cali sueña con el regreso de uno de sus talentos más recordados

Si existe una institución estrechamente ligada a la carrera de Nicolás Benedetti, esa es el Deportivo Cali.

Fue allí donde debutó como profesional hace más de una década y donde construyó gran parte de la reputación que posteriormente le permitió dar el salto al fútbol internacional. Durante cinco temporadas vistiendo la camiseta azucarera, Benedetti se consolidó como uno de los futbolistas más talentosos de su generación antes de ser transferido al América de México.

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Desde entonces, el vínculo emocional entre el jugador y la afición verdiblanca nunca desapareció.

A lo largo de su recorrido por distintos clubes de la Liga MX y posteriormente en España, Benedetti dejó abierta en múltiples ocasiones la posibilidad de regresar algún día al club donde comenzó todo.

Ahora ese escenario parece más viable que nunca.

Dudamel dio luz verde de inmediato

Dentro del Deportivo Cali el respaldo es absoluto.

El entrenador Rafael Dudamel considera que las condiciones futbolísticas de Benedetti encajan perfectamente en el proyecto que está construyendo para el segundo semestre de 2026.

Entre los factores que más valoran en el club aparecen:

Su talento para generar juego ofensivo.

La experiencia acumulada en el exterior.

Su identificación con la institución.

La posibilidad de convertirlo nuevamente en referente del equipo.

Por esa razón, el cuerpo técnico le abrió las puertas desde el primer momento y estaría dispuesto a otorgarle un papel importante dentro de la plantilla.

El aspecto económico sigue siendo el gran desafío

Pese al optimismo existente entre las partes, todavía existe un punto importante por resolver.

La primera propuesta económica presentada por el Deportivo Cali quedó lejos de las condiciones salariales que el futbolista manejó recientemente en España.

Ese aspecto ha impedido que la negociación avance más rápido.

Sin embargo, ninguna de las partes considera la situación como un obstáculo definitivo. Existe disposición para seguir conversando y buscar una fórmula que permita acercar posiciones.

De hecho, personas cercanas a la negociación aseguran que para Benedetti el regreso al Deportivo Cali sigue siendo la prioridad número uno dentro de las opciones que actualmente tiene sobre la mesa.

El DIM también entró en escena

Mientras el Cali trabaja en encontrar una fórmula viable, el Deportivo Independiente Medellín decidió mover ficha.

El proyecto liderado por Luis Amaranto Perea busca reforzar varias zonas del campo con jugadores de jerarquía y calidad técnica comprobada, y el nombre de Benedetti encaja perfectamente dentro de ese perfil.

En el Poderoso consideran necesario sumar un futbolista capaz de asumir responsabilidades creativas en la mitad del terreno.

Actualmente cuentan con Daniel Cataño para cumplir ese rol, pero en la institución reconocen que las frecuentes dificultades físicas del mediocampista obligan a tener alternativas de peso para afrontar un calendario exigente.

Amaranto quiere más calidad en la mitad

La búsqueda de un organizador ha sido una prioridad para el cuerpo técnico.

En las últimas semanas el DIM también exploró otras posibilidades del mercado:

Juan Pablo Nieto .

. Agustín Martegani .

. Nicolás Benedetti.

Precisamente por eso, el club antioqueño decidió comunicarse directamente con el volante vallecaucano.

Según trascendió, la conversación dejó sensaciones positivas.

Benedetti fue transparente desde el principio y manifestó que su prioridad pasa por el Deportivo Cali, pero también reconoció que la posibilidad de jugar en el DIM le resulta muy atractiva.

El jugador expresó que siempre ha visto con buenos ojos a la institución antioqueña y que no descartaría una negociación si las circunstancias terminan conduciendo hacia ese camino.

Una carrera que sigue abierta

A diferencia de lo que ocurre con el Cali, el gran punto a favor del Medellín aparece en el apartado económico.

Las condiciones salariales planteadas por el club antioqueño son ligeramente superiores a las ofrecidas por la institución vallecaucana, un detalle que podría adquirir relevancia si las negociaciones continúan avanzando.

Por ahora no existe una decisión definitiva.

Lo que sí está claro es que Nicolás Benedetti vuelve a convertirse en uno de los nombres más codiciados del mercado colombiano. Mientras el Deportivo Cali intenta concretar el regreso de uno de sus hijos futbolísticos más queridos, el Deportivo Independiente Medellín permanece atento y listo para aprovechar cualquier oportunidad. La novela apenas comienza, pero todo indica que el talentoso mediocampista está cada vez más cerca de regresar a la Liga BetPlay.