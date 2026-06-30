El Deportivo Independiente Medellín continúa siendo uno de los equipos más activos del actual mercado de fichajes en Colombia. La dirigencia del Poderoso tiene claro que el objetivo para el segundo semestre de 2026 pasa por renovar buena parte de la plantilla, corregir errores recientes y construir un equipo capaz de competir seriamente tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

Mientras avanzan distintas negociaciones para incorporar nuevos jugadores y se define la salida de varios elementos que ya cumplieron su ciclo en el club, en las últimas horas apareció un nombre que despertó entusiasmo entre los aficionados del cuadro rojo: Juan José Córdoba, extremo derecho de 22 años que actualmente pertenece al Dinamo Zagreb de Croacia.

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Y lo más importante para el DIM es que las conversaciones han avanzado de manera significativa.

Juan José Córdoba quiere volver al fútbol colombiano

Desde hace más de seis meses, el joven atacante viene contemplando seriamente la posibilidad de regresar al país.

Aunque su experiencia en el fútbol croata ha sido positiva y su valoración dentro del Dinamo Zagreb continúa siendo alta, el jugador considera que llegó el momento de explorar nuevamente el mercado colombiano.

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Durante estos dos años en Europa, Córdoba ha seguido desarrollando las características que lo llevaron al exterior:

Velocidad por la banda derecha.

Capacidad de desborde en el uno contra uno.

Buena pegada.

Facilidad para generar desequilibrio ofensivo.

Versatilidad para actuar en distintos sectores del frente de ataque.

El club croata recibió consultas desde otros mercados de la región balcánica, pero el futbolista fue claro con los directivos: si llegaba a salir, su prioridad sería regresar al Fútbol Profesional Colombiano.

Deportivo Cali estuvo cerca de recuperarlo

La posibilidad de volver al país no es nueva para Juan José Córdoba.

A comienzos de 2026 estuvo muy cerca de concretar su regreso al Deportivo Cali, institución donde logró consolidarse antes de dar el salto al fútbol europeo.

Las conversaciones avanzaron de manera importante e incluso el jugador alcanzó a entrenarse durante algunos días en la sede de Pance mientras se buscaba una fórmula para cerrar la operación.

Sin embargo, las partes nunca lograron alcanzar un acuerdo definitivo y la negociación terminó enfriándose.

Todo parecía indicar que Córdoba continuaría en Europa por un tiempo más, pero el panorama cambió drásticamente en las últimas semanas.

El DIM aceleró y convenció a todas las partes

Fue entonces cuando apareció el Deportivo Independiente Medellín.

La dirigencia encabezada por el proyecto deportivo que lidera Luis Amaranto Perea se movió con rapidez y logró avanzar simultáneamente en dos frentes fundamentales:

Convencer al Dinamo Zagreb .

. Convencer al propio futbolista.

El mensaje del Poderoso fue claro: convertir a Córdoba en una de las piezas importantes del nuevo proyecto deportivo y ofrecerle un escenario ideal para relanzar su carrera en Colombia.

La propuesta presentada por el club antioqueño fue considerada seria, sólida y bien estructurada por todas las partes involucradas.

La fórmula que acerca el acuerdo

El modelo planteado por el Medellín contempla un préstamo por un año, una fórmula que ha sido bien recibida tanto por el club propietario de sus derechos como por el jugador.

Además, el DIM asumirá la totalidad del salario del futbolista durante ese período.

Ese detalle resultó determinante para acercar posiciones.

Según se pudo conocer, las condiciones económicas ofrecidas por el cuadro antioqueño mantienen a Córdoba en un escenario salarial muy cercano al que actualmente tiene en Croacia, algo que facilitó enormemente las conversaciones.

A ello se suma un componente emocional importante.

El extremo nació en Medellín y siempre ha tenido interés en jugar profesionalmente para un club de su ciudad. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de hacerlo, situación que convierte esta negociación en una propuesta especialmente atractiva para él.

Amaranto Perea sigue construyendo su nuevo Medellín

La posible llegada de Juan José Córdoba encaja perfectamente en la hoja de ruta que viene trazando el Deportivo Independiente Medellín para este mercado.

Desde la llegada de Luis Amaranto Perea, el club ha mostrado una clara intención de buscar jugadores con capacidad de generar impacto inmediato y elevar el nivel competitivo de la plantilla.

En ese contexto, el nombre de Córdoba aparece como una incorporación de enorme valor por juventud, proyección y condiciones futbolísticas.

Por ahora aún restan detalles para cerrar definitivamente la operación, pero el panorama es ampliamente favorable. Las posturas entre el jugador y el Medellín ya se acercaron de manera importante, el Dinamo Zagreb ve con buenos ojos la fórmula propuesta y el ambiente alrededor de la negociación es de marcado optimismo.

Todo apunta a que el Poderoso está muy cerca de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado colombiano y de sumar a un futbolista que ilusiona seriamente a su afición de cara al segundo semestre de 2026.