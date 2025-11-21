El arranque de los cuadrangulares de la Liga BetPlay dejó una postal que se está haciendo reiterada: Atlético Nacional volvió a golpear al América de Cali y lo hizo con la autoridad que ha marcado este clásico en los últimos años. El 1-0 con gol de Matheus Uribe no solo significó un triunfo clave en el calendario, sino también otro capítulo en una racha que ya se convirtió en conversación viral entre los hinchas.

El dominio verdolaga frente al América se sostiene en datos, no en percepciones. Desde el regreso del cuadro escarlata a la Primera División en 2017, los números muestran una superioridad marcada y sostenida. La pregunta que surge en cada clásico ya tiene respuesta: hace mucho, bastante, que Nacional no pierde este duelo. Y el partido del 2025 lo extendió aún más.

Atlético Nacional vs América de Cali 2025: así fue el nuevo triunfo verdolaga en Liga BetPlay

El primer golpe de los cuadrangulares lo dio Atlético Nacional. El equipo antioqueño, ordenado, paciente y efectivo en los momentos clave, encontró en Matheus Uribe el gol que destrabó un clásico tenso, disputado y cargado de historia. Con ese 1-0, el conjunto dirigido por Diego Arias volvió a mostrar que tiene una fórmula clara para enfrentar al América: control, equilibrio y contundencia.

América intentó reaccionar, pero no encontró caminos claros. Nacional dominó los duelos individuales, sostuvo la ventaja y volvió a mostrarse superior en las áreas. Así, el clásico que abrió la fase decisiva dejó un mensaje directo: por ahora, sigue siendo verde.

Historial reciente del clásico Atlético Nacional vs América desde 2017

Para entender la magnitud del dominio actual de Atlético Nacional, es necesario revisar los números desde 2017, año en el que América volvió a la Primera División. En ese periodo, entre duelos de Liga y Copa, se disputaron 28 partidos con este balance:

Victorias de Atlético Nacional: 18

Victorias de América de Cali: 4

Empates: 6

La diferencia es abrumadora. Nacional ha sido superior en casi todos los entornos: en el Atanasio, en el Pascual, en fases regulares y en instancias definitivas. El clásico se ha teñido de verdolaga con una consistencia que sorprende incluso a quienes siguen el día a día de ambos clubes.

Este registro también evidencia que el clásico perdió paridad competitiva en la última década, con América intentando recuperar terreno sin lograr una continuidad que lo posicione como rival parejo en los enfrentamientos directos.

Cuándo fue la última derrota de Atlético Nacional ante América de Cali

El dato viral, ese que los hinchas comparten cada vez que se acerca o se juega un clásico, es claro: Nacional casi 2 años sin perder ante América. La última victoria escarlata ocurrió en enero de 2024, en un partido de Liga BetPlay disputado en el Pascual Guerrero.

Ese día, América ganó por 4-1 con goles de Adrián Ramos, Andrés Sarmiento, Rodrigo Holgado y Éver Valencia. El equipo era dirigido por Lucas González, mientras que Nacional tenía al mando a Jhon Bodmer. Desde ese partido, todo cambió. Lo que vino después fue una racha que define el presente del clásico.

Racha invicta de Atlético Nacional en el clásico con América: 8 partidos sin perder

Tras aquella derrota de 2024, Atlético Nacional y América se enfrentaron ocho veces entre Liga y Copa. Los resultados:

Cinco victorias de Nacional

Tres empates

Cero derrotas

Es una racha que pesa, que se siente en la cancha y que América no ha logrado romper pese a cambios de entrenadores, variantes tácticas y ajustes en el plantel. Para Nacional, en cambio, se ha convertido en una fuente de confianza y en un argumento sólido cada vez que se habla del clásico.

En 2025, el dominio continúa y ya suma cinco enfrentamientos con este saldo:

Tres triunfos verdolagas

Dos empates

Ninguna victoria de América

Un registro que refuerza la narrativa del año y que alimenta la conversación en redes: un clásico con dueño claro.

Clásico de la Liga BetPlay 2025: tendencia, dominio y presente verdolaga

El resultado de este último enfrentamiento no fue un golpe aislado, sino la confirmación de una tendencia que se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo. Nacional juega el clásico con confianza, con solvencia y con una lectura precisa de cómo neutralizar al rival. América, en cambio, carga el peso de la racha, un factor emocional que condiciona su rendimiento en los partidos clave.

Más allá de los números, hay una sensación colectiva: Nacional sabe cómo ganar este partido. Lo ha demostrado en las áreas, en los momentos decisivos, en la gestión del ritmo y en el carácter competitivo. América necesita encontrar respuestas, reconstruir su identidad en el clásico y romper esa barrera psicológica que ha crecido con cada derrota o empate.