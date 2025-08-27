Cuando parecía que el cierre del mercado veraniego 2025/26 sería tranquilo, un auténtico culebrón estalló en torno a Fermín López. El motivo es el interés del Chelsea en lanzar una ofensiva por el centrocampista, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre su futuro. El jugador, clave en los planes del FC Barcelona, se encuentra en el centro de un pulso deportivo y económico de grandes proporciones.

El Barcelona marca su terreno con un precio millonario

La postura del Barça es clara: no pretende propiciar la salida del onubense, pero tampoco bloquearía su marcha si el futbolista decide aceptar la propuesta londinense. Eso sí, el club catalán ha fijado un precio mínimo de 70 millones de euros, cifra que responde a la necesidad de cumplir con el fair play financiero y aplicar la regla 1:1. Según Mundo Deportivo, el Chelsea mantiene el caso en stand by y habría dado al jugador 48 horas para decidir si quiere sumarse al proyecto de Stamford Bridge antes de presentar una oferta formal.

Fermín López, entre el amor al Barça y la llamada de Maresca

El futuro del ’16’ azulgrana parece estar en manos del propio jugador. Aunque Fermín ha manifestado en varias ocasiones su deseo de continuar en el Camp Nou, informaciones recientes sostienen que no vería con malos ojos la propuesta inglesa. Desde El Partidazo de COPE aseguran que Enzo Maresca, técnico de los Blues, ya habló dos veces con él. Incluso, el Barça habría intentado comunicarse durante horas con el futbolista sin éxito, lo que en la directiva interpretan como una señal de que está considerando seriamente la oferta.

Un salario y protagonismo que seducen al onubense

El Chelsea le ofrece a Fermín un rol protagonista en el equipo y un salario de 15 millones brutos, muy superior a los 6 que percibe actualmente en el Barça. En paralelo, el club londinense continúa siendo uno de los grandes agitadores del mercado, con cerca de 280 millones invertidos en fichajes este verano y 23 salidas que han equilibrado sus cuentas. Incorporaciones como Joao Pedro, Gittens o Estevao han reforzado el proyecto, y ahora la directiva quiere cerrar con broche de oro la llegada de Fermín López.

La incógnita permanece abierta: ¿seguirá el internacional español defendiendo los colores azulgranas o aceptará el reto en la Premier League? El desenlace de este caso marcará el final de uno de los rumores más controvertidos del verano en Can Barça.