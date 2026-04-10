Real Madrid afronta una nueva jornada de LaLiga en un momento clave de la temporada. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega al duelo ante Girona con la obligación de reaccionar tras la derrota sufrida en la visita a Mallorca por 2-1, un resultado que complicó su persecución al liderato del campeonato.

El conjunto blanco ocupa actualmente la segunda posición de la tabla con 69 puntos, una diferencia de siete unidades respecto al líder, el Barcelona. Con ese panorama, el partido correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga se convierte en una oportunidad importante para recuperar terreno. Sin embargo, el técnico madridista deberá afrontar el compromiso con varias bajas en su plantilla.

Las bajas del Real Madrid para enfrentar al Girona

El entrenador del Real Madrid no podrá contar con varios futbolistas importantes para el partido ante el Girona. Las ausencias afectan principalmente a la defensa y al ataque del equipo. Los jugadores que serán baja para este encuentro son:

Thibaut Courtois (lesionado)

Ferland Mendy (lesionado)

Rodrygo Goes (lesionado)

Franco Mastantuono (suspendido).

La lesión de Courtois y su proceso de recuperación

El arquero belga Thibaut Courtois continúa trabajando en su recuperación tras sufrir un desgarro en el recto anterior. Debido a esta lesión, el guardameta no estará disponible para el encuentro ante el Girona.

El plan médico del club estima que Courtois podría regresar a la actividad a principios de mayo, por lo que tampoco estará presente en el partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena.

La ausencia del portero titular obliga al Real Madrid a confiar nuevamente en Andriy Lunin, quien ha asumido la responsabilidad en varios partidos recientes del equipo.

La sanción de Mastantuono también afecta la convocatoria

Además de las bajas por lesión, el Real Madrid tendrá una ausencia más para el partido ante el Girona debido a sanción disciplinaria. El argentino Franco Mastantuono fue amonestado en el partido frente al Mallorca, lo que provocó que alcanzara el límite de tarjetas amarillas permitido en LaLiga.

Como consecuencia, el jugador deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará disponible para este compromiso. Cabe recordar que Mastantuono ya se había perdido dos jornadas anteriormente tras su expulsión en el encuentro ante el Getafe.

Posible alineación del Real Madrid contra Girona

Con las bajas confirmadas y las decisiones adelantadas por el entrenador, el Real Madrid podría presentar la siguiente formación ante el Girona en LaLiga:

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Este posible once combina experiencia, juventud y talento ofensivo, con la intención de recuperar terreno en la clasificación de LaLiga y llegar en buen momento al siguiente desafío europeo que tendrá el equipo.

Preguntas frecuentes sobre las bajas de Real Madrid ante Girona en LaLiga

¿Qué jugadores del Real Madrid son baja para el partido contra Girona en LaLiga?

El Real Madrid no podrá contar con Thibaut Courtois, Ferland Mendy y Rodrygo Goes por diferentes problemas físicos. A estas ausencias por lesión se suma la de Franco Mastantuono, quien deberá cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas tras el partido disputado ante el Mallorca.

¿Qué lesión sufrió Rodrygo y por qué no jugará más esta temporada?

El delantero brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha durante el encuentro frente al Getafe. Esta lesión requiere un proceso largo de recuperación y rehabilitación, por lo que el jugador quedó descartado para lo que resta de la temporada con el Real Madrid.

¿Cuándo podría volver a jugar Thibaut Courtois con el Real Madrid?

El arquero belga continúa recuperándose de un desgarro en el recto anterior. Según las estimaciones médicas del club, su regreso podría darse a comienzos de mayo si su evolución continúa siendo favorable. Mientras tanto, Andriy Lunin seguirá ocupando el puesto de titular en la portería del equipo.

¿Cómo llega el Real Madrid al partido contra Girona en LaLiga?

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el encuentro correspondiente a la Jornada 31 ocupando la segunda posición del campeonato con 69 puntos. El conjunto blanco viene de perder 2-1 en su visita a Mallorca y necesita sumar para reducir la diferencia de siete puntos que lo separa del líder Barcelona.