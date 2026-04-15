Millonarios recibió una noticia negativa en medio de la recta final de la Liga BetPlay 2026. La sanción al delantero argentino Rodrigo Contreras ya fue confirmada oficialmente tras su expulsión en el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe.

El atacante albiazul fue expulsado en el segundo tiempo del partido disputado en el estadio El Campín luego de una acción que el árbitro Andrés Rojas consideró agresión contra el defensor Víctor Moreno. Ahora, la decisión disciplinaria ya fue publicada y define los partidos que el goleador del equipo no podrá disputar en el cierre del todos contra todos.

La expulsión de Rodrigo Contreras en el clásico capitalino

La jugada que terminó con la expulsión de Rodrigo Contreras se presentó durante el segundo tiempo del clásico entre Millonarios y Santa Fe. En medio de una disputa con el defensor Víctor Moreno, el delantero argentino cometió una acción que fue interpretada por el árbitro Andrés Rojas como una agresión. El juez central del partido se percató de la situación y no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al atacante.

La expulsión dejó a Millonarios con 10 jugadores en la recta final del compromiso, en un momento en el que el equipo buscaba quedarse con la victoria en el clásico capitalino. La acción generó debate durante el partido, pero finalmente quedó consignada en el informe arbitral como una conducta violenta contra un adversario.

La sanción oficial para Rodrigo Contreras en la Liga BetPlay

La situación disciplinaria del delantero quedó definida con la publicación de la Resolución 038 de 2026.En este documento se confirma la sanción impuesta a Rodrigo Contreras por la comisión disciplinaria.

El delantero argentino fue sancionado con 2 fechas de suspensión en la Liga BetPlay. Además, deberá pagar una multa económica de $758.725 pesos. La resolución establece que la falta corresponde a una conducta violenta contra un adversario.

La sanción se fundamenta en el artículo 63, literal d), del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Este artículo contempla castigos para acciones consideradas agresivas dentro del campo de juego.

Los partidos que se pierde Rodrigo Contreras con Millonarios en Liga BetPlay

La suspensión tiene un impacto importante en el calendario inmediato de Millonarios. El delantero no podrá estar disponible en dos compromisos claves de la Liga BetPlay.

El primero será el partido correspondiente a la Fecha 17, en el que Millonarios visitará a América de Cali (19 de abril). Ese encuentro representa uno de los duelos más exigentes del cierre del campeonato, ya que el equipo vallecaucano suele ser un rival directo en la lucha por posiciones en la tabla.

El segundo partido que se perderá Contreras será el de la Fecha 18 frente a Deportes Tolima (23 de abril). Ese compromiso se disputará en el estadio El Campín y es uno de los últimos encuentros de Millonarios como local en la fase regular del torneo. La ausencia del delantero obliga al cuerpo técnico a reorganizar el ataque del equipo en dos partidos decisivos.

El impacto de la ausencia de Contreras en Millonarios

La sanción llega en un momento importante de la temporada para el equipo dirigido por Fabián Bustos. Rodrigo Contreras ha sido uno de los jugadores más determinantes del plantel durante el semestre. El delantero argentino se consolidó como el goleador del equipo y una de las principales referencias ofensivas en el ataque albiazul.

Su capacidad para definir dentro del área y su presencia constante en el juego ofensivo lo han convertido en un futbolista clave dentro del sistema del equipo. Por esa razón, su ausencia frente a América de Cali y Deportes Tolima representa un reto para Millonarios en el tramo final del todos contra todos. El cuerpo técnico deberá buscar alternativas dentro del plantel para cubrir el lugar del delantero mientras cumple su sanción disciplinaria.