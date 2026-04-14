La Copa Libertadores 2026 continúa su fase de grupos con un compromiso determinante entre Club Nacional de Football y Deportes Tolima, correspondiente a la Fecha 2 del Grupo B. El encuentro se disputará el martes 14 de abril y puede empezar a marcar diferencias en la tabla.

Ambos equipos afrontan este compromiso con la necesidad de sumar puntos en una zona que promete ser competitiva hasta el final. Nacional intentará imponer condiciones en casa, mientras que Tolima buscará un resultado positivo como visitante para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Dónde ver Nacional vs Tolima, Copa Libertadores en TV y online

La transmisión del partido estará disponible según el país:

Colombia: ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming. Uruguay y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming.

De esta manera, los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo tanto por televisión como a través de plataformas digitales oficiales.

A qué hora juegan Nacional vs Tolima este martes en la Libertadores

El partido tendrá los siguientes horarios internacionales:

Colombia: 17:00

17:00 Perú: 17:00

17:00 Ecuador: 17:00

17:00 Chile: 18:00

18:00 Argentina: 19:00

19:00 Uruguay: 19:00

19:00 Brasil: 19:00

19:00 México (CDMX): 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 18:00

18:00 España: 00:00 del miércoles.

Dónde se juega el partido del Tolima en la Libertadores este martes

El duelo se disputará en el Gran Parque Central, estadio histórico del fútbol uruguayo con capacidad para más de 37.000 espectadores. El escenario será clave para un Nacional que buscará apoyarse en su público para sumar tres puntos importantes.

Árbitro del partido Nacional vs Tolima

La Conmebol designó al argentino Yael Falcón Pérez como juez principal del encuentro. En el VAR estará su compatriota Jorge Baliño, conformando una terna con experiencia en competencias internacionales.

Probables formaciones de Nacional y Tolima

Nacional: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Tomás Viera; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Silvera, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Juan Pablo Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Ficha del partido Nacional vs Deportes Tolima

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 2 (Grupo B)

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo

Capacidad: Más de 37.000 espectadores

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

VAR: Jorge Baliño (Argentina).