La Libertadores 2026 continúa su fase de grupos con un compromiso de alto impacto en el Grupo D: Boca Juniors recibe a Barcelona por la Fecha 2 del torneo continental. El partido se disputará el martes 14 de abril y puede empezar a perfilar la tabla en una zona que promete ser muy pareja.

Boca llega motivado tras un debut triunfal como visitante, mientras que Barcelona necesita recuperarse luego de caer en casa en la primera jornada. El escenario será La Bombonera, donde el conjunto argentino suele hacerse fuerte en noches de Libertadores.

Libertadores: dónde ver Boca vs Barcelona en TV y online

La transmisión del partido estará disponible según el país:

Argentina: Fox Sports y Disney+ Premium.

Fox Sports y Disney+ Premium. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming. Estados Unidos: Fanatiz y fuboTV.

Estas señales permitirán seguir el encuentro en vivo tanto por televisión como por plataformas digitales oficiales.

A qué hora es Boca vs Barcelona de la Libertadores

El compromiso tendrá los siguientes horarios internacionales:

Colombia: 19:00

19:00 Perú: 19:00

19:00 Ecuador: 19:00

19:00 Chile: 20:00

20:00 Argentina: 21:00

21:00 Uruguay: 21:00

21:00 Brasil: 21:00

21:00 México (CDMX): 18:00

18:00 Estados Unidos (ET): 20:00

20:00 España: 02:00 del miércoles.

Dónde se juega Boca vs Barcelona de la Libertadores

El duelo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. El estadio, ubicado en Buenos Aires, es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano y suele ofrecer un ambiente imponente en partidos internacionales.

Árbitro del partido entre Boca y Barcelona

La Conmebol designó al colombiano Wilmar Roldán como juez principal del compromiso, un árbitro con amplia experiencia en torneos continentales.

Cómo llegan Boca y Barcelona a la Fecha 2 de la Libertadores

Boca debutó con victoria como visitante al imponerse por 1-2 ante Universidad Católica en Chile, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro. Ese resultado lo posiciona con confianza en el arranque del grupo.

Barcelona, por su parte, cayó en casa frente a Cruzeiro por 0-1, con tanto de Matheus Pereira. El equipo ecuatoriano necesita sumar en Buenos Aires para no quedar rezagado en la tabla.

Probables formaciones de Boca y Barcelona

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT. Claudio Úbeda.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Contexto del Grupo D de la Libertadores

La segunda fecha puede empezar a marcar el rumbo del grupo. Boca buscará consolidar su buen inicio con una victoria en casa que lo deje como líder en solitario, mientras que Barcelona necesita reaccionar tras la derrota en la jornada inaugural.

Sumar puntos en condición de visitante en la Libertadores suele ser determinante. Por eso, este Boca vs Barcelona aparece como un duelo estratégico en la lucha por los primeros lugares del Grupo D.

Ficha del partido Boca Juniors vs Barcelona SC

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 2 (Grupo D)

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Horario:

Colombia: 19:00

Argentina: 21:00

Estadio: Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).