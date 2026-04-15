América y Nashville se enfrentan en un partido decisivo por los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, una serie que llega completamente abierta tras el empate sin goles en el duelo de ida. El equipo mexicano buscará aprovechar su localía para imponer condiciones, mientras que el conjunto estadounidense intentará dar el golpe como visitante.

El compromiso se disputará este martes 14 de abril en el Estadio Banorte de Ciudad de México, en un horario ideal para el público latinoamericano. Te contamos todos los detalles sobre dónde ver América vs Nashville en vivo, los horarios por país y las posibles alineaciones.

Dónde ver América vs Nashville en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en diferentes plataformas dependiendo de la región. Estas son las opciones confirmadas:

México: FOX SPORTS+ y FOX ONE

FOX SPORTS+ y FOX ONE Colombia y el resto de Sudamérica: DISNEY+ PREMIUM (streaming)

DISNEY+ PREMIUM (streaming) Estados Unidos: TUDN y ViX.

TUDN y ViX. Para los aficionados en Sudamérica, la opción principal será seguir el encuentro a través de streaming en Disney+ Premium, mientras que en México estará disponible en televisión por FOX y sus plataformas digitales.

A qué hora es América vs Nashville de la Concachampions

El duelo entre América y Nashville tendrá horarios distintos según el país. Aquí te dejamos los más relevantes:

México: 21:30

Colombia: 22:30

Perú: 22:30

Ecuador: 22:30

Venezuela: 23:30

Chile: 00:30 (miércoles)

Argentina: 00:30 (miércoles)

España: 05:30 (miércoles)

Estadio del partido entre América y Nashville: Banorte, en Ciudad de México

El encuentro se jugará en el Estadio Banorte, ubicado en Ciudad de México, uno de los escenarios más imponentes del continente. Este recinto cuenta con una capacidad aproximada para 87 mil espectadores, lo que garantiza un ambiente de alta presión para el equipo visitante.

Cómo quedó el partido de ida entre América y Nashville

El partido de ida se disputó en el Geodis Park y terminó con empate 0-0, dejando la eliminatoria sin ventajas para ninguno de los dos equipos.

Este resultado obliga a ambos clubes a buscar la victoria en el encuentro de vuelta. Cualquier empate con goles favorecería a Nashville por la regla del gol de visitante, mientras que un triunfo simple clasifica directamente a quien lo consiga.

Probables alineaciones de América y Nashville

América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Patricio Salas. DT: André Jardine.

Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jack Maher, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Patrick Yazbek, Matthew Corcoran, Warren Madrigal, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza; Sam Surridge. DT: Benjamin Callaghan.

Claves del partido y lo que está en juego

El duelo entre América y Nashville definirá a uno de los semifinalistas de la Concacaf Champions Cup, un torneo que otorga prestigio internacional y la posibilidad de competir a nivel global.

América llega con la responsabilidad de su historia y el peso de jugar en casa, mientras que Nashville buscará hacer historia avanzando en una de las competiciones más exigentes de la región.