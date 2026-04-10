Real Madrid volvió a dejar puntos en LaLiga en un momento crucial de la temporada. Tras la derrota sufrida ante Mallorca en la jornada anterior, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa empató 1-1 ante el Girona en el Bernabéu, un resultado que vuelve a complicar sus aspiraciones en la pelea por el título.

Este nuevo traspié tiene impacto directo en la clasificación de LaLiga. Con el empate, Real Madrid llegó a 70 puntos tras 31 jornadas disputadas, manteniéndose en la segunda posición del campeonato. Barcelona continúa marcando el ritmo del torneo y mantiene una ventaja significativa en la tabla, con el agregado de que aún tiene un partido pendiente por disputar.

Resultado Real Madrid vs Girona en LaLiga

El duelo entre Real Madrid y Girona tuvo momentos de dominio alterno y terminó resolviéndose con un empate que dejó sensaciones encontradas en el conjunto local. La apertura del marcador llegó en la segunda mitad. A los 51 minutos, Federico Valverde adelantó al Real Madrid con un gol que parecía encaminar el partido hacia una victoria necesaria para seguir presionando al líder del campeonato.

Sin embargo, el Girona reaccionó rápidamente. Apenas once minutos después, a los 62 minutos, Thomas Lemar logró el empate para el conjunto visitante, resultado que terminaría siendo definitivo. El equipo blanco buscó el segundo gol en los minutos finales, pero no logró romper nuevamente la defensa rival y el encuentro terminó con reparto de puntos.

Clasificación de LaLiga: a cuántos puntos quedó Real Madrid del Barcelona

Tras el empate frente al Girona, Real Madrid quedó a 6 puntos del Barcelona en la clasificación de LaLiga. El conjunto dirigido por Arbeloa suma 70 puntos en 31 partidos, mientras que el Barcelona se mantiene en la primera posición con 76 unidades.

Además, el equipo catalán tiene un partido menos disputado, lo que significa que la diferencia podría ampliarse dependiendo del resultado que obtenga en ese encuentro pendiente (juega ante Espanyol el próximo sábado). Este escenario aumenta la presión sobre el Real Madrid en la recta final del campeonato.

Cómo afecta el empate del Real Madrid en la lucha por LaLiga

El empate ante Girona llega en un momento especialmente delicado para el equipo madridista. En la jornada anterior, el Real Madrid había perdido en su visita a Mallorca por 2-1, por lo que ahora acumula dos jornadas consecutivas sin victoria en el campeonato.

En una competición tan exigente como LaLiga, cada punto perdido puede tener un impacto significativo en la clasificación. Mientras el Barcelona ha logrado mantener una regularidad importante en sus resultados, el Real Madrid ha dejado escapar oportunidades recientes para recortar distancias. Este tipo de tropiezos termina influyendo directamente en la pelea por el título, especialmente cuando el calendario entra en su tramo final.

Cuántos partidos le quedan al Real Madrid en LaLiga

Con 31 jornadas disputadas, la temporada de LaLiga entra en su fase decisiva. Al Real Madrid le restan siete partidos para cerrar el campeonato. En esos encuentros, el equipo deberá intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse con opciones matemáticas de luchar por el título.

Sin embargo, el objetivo no dependerá únicamente de su rendimiento. Real Madrid también necesitará que el Barcelona deje puntos en las próximas jornadas para reducir la distancia en la clasificación. Ese contexto convierte cada partido restante en una final dentro del campeonato.

Qué necesita el Real Madrid para seguir peleando LaLiga

El escenario actual obliga al Real Madrid a mejorar su regularidad en los resultados si quiere mantenerse en la lucha por el título. La diferencia de seis puntos aún es remontable desde el punto de vista matemático, pero el margen de error se ha reducido considerablemente. El equipo dirigido por Arbeloa deberá encadenar victorias en las próximas jornadas y esperar que el líder tenga algún tropiezo en su calendario.

En la historia de LaLiga han existido remontadas importantes en el tramo final de la temporada, pero para que eso ocurra el Real Madrid necesitará recuperar su mejor versión competitiva. El empate frente al Girona, sumado a la derrota anterior ante Mallorca, deja al conjunto blanco en un escenario en el que cada jornada tendrá un peso decisivo en la clasificación del campeonato.