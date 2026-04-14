La eliminación del Barcelona ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2025-26 dejó una consecuencia clara en la historia reciente del club: el equipo completará 11 años sin ganar el torneo.

El último título europeo del Barcelona seguirá siendo el conquistado en la temporada 2014-15, una de las campañas más recordadas del club. Aquella coronación significó la quinta Champions de su historia y cerró una etapa dorada en la que el equipo dominó el fútbol europeo.

Ese equipo estaba dirigido por Luis Enrique y contaba con una plantilla llena de figuras. Entre los nombres más destacados aparecían Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Gerard Piqué, Jordi Alba, Javier Mascherano, Dani Alves y Marc-André ter Stegen. Desde aquella noche de gloria en Berlín, el Barcelona ha vuelto a competir en múltiples ediciones del torneo, pero sin lograr repetir el título.

Las Champions League del Barcelona desde su último título

Así va la serie de temporadas infortunadas para el cuadro culé en el certamen internacional:

2015-16: eliminado en cuartos de final por Atlético de Madrid (3-2 global).

eliminado en cuartos de final por Atlético de Madrid (3-2 global). 2016-17: eliminado en cuartos de final por Juventus (3-0 global).

eliminado en cuartos de final por Juventus (3-0 global). 2017-18: eliminado en cuartos de final por la Roma (4-4 global).

eliminado en cuartos de final por la Roma (4-4 global). 2018-19: eliminado en semifinales por Liverpoo (4-3 global).

eliminado en semifinales por Liverpoo (4-3 global). 2019-20: eliminado en cuartos de final por Bayern Múnich (8-2).

eliminado en cuartos de final por Bayern Múnich (8-2). 2020-21: eliminado en octavos de final por PSG (5-2).

eliminado en octavos de final por PSG (5-2). 2021-22: eliminado en fase de grupos, superado por Bayern y Benfica.

eliminado en fase de grupos, superado por Bayern y Benfica. 2022-23: eliminado en fase de grupos, superado por Bayern e Inter de Milán.

eliminado en fase de grupos, superado por Bayern e Inter de Milán. 2023-24: eliminado en octavos de final por Napoli (4-2 global).

eliminado en octavos de final por Napoli (4-2 global). 2024-25: eliminado en la semifinal por Inter de Milán (7-6 global)

eliminado en la semifinal por Inter de Milán (7-6 global) 2025-26: eliminado en cuartos de final por Atlético de Madrid (3-2 global).

La semifinal de 2019 y otras eliminaciones dolorosas para el Barcelona en Champions

Uno de los momentos más cercanos al regreso a la final llegó en la temporada 2018-19. En esa edición, el Barcelona alcanzó las semifinales del torneo. Sin embargo, el equipo sufrió una de las remontadas más recordadas de la Champions. Tras ganar 3-0 en el Camp Nou, cayó 4-0 ante el Liverpool FC en Anfield, quedando eliminado con un 4-3 global.

La campaña 2019-20 dejó otro resultado difícil para el club. En los cuartos de final disputados a partido único, el Barcelona fue derrotado por el FC Bayern Munich con un contundente 8-2, uno de los marcadores más impactantes en la historia reciente del torneo. En la temporada 2020-21, el Barcelona quedó eliminado en octavos de final por el Paris Saint-Germain, con un marcador global de 5-2.

Las temporadas complicadas en la fase de grupos

En las ediciones 2021-22 y 2022-23, el Barcelona vivió una etapa especialmente difícil en la Champions League.En ambas temporadas el equipo fue eliminado en la fase de grupos, quedando por detrás de rivales como el Bayern Múnich, el Benfica y el Inter Milan. Estas eliminaciones marcaron uno de los momentos más complicados del club en el torneo europeo durante la última década.

El rendimiento reciente del Barcelona en Champions

El Barcelona volvió a avanzar a fases eliminatorias en las temporadas más recientes, aunque sin lograr llegar a la final. En la campaña 2023-24, el equipo fue eliminado en los octavos de final por el SSC Napoli, con un marcador global de 4-2.

En la temporada 2024-25, el conjunto azulgrana protagonizó una de sus mejores campañas recientes en la Champions. El equipo alcanzó las semifinales, donde fue eliminado por el Inter de Milán en una serie espectacular que terminó 7-6 en el global.

Finalmente, en la edición 2025-26, el Barcelona volvió a quedarse en los cuartos de final, cayendo ante el Atlético de Madrid por 3-2 en el global. Este resultado confirma que el club azulgrana completará once temporadas sin levantar el trofeo de la Champions League, prolongando una racha que comenzó después de la histórica coronación lograda en 2015.