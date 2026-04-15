Este martes 14 de abril ya está aquí el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos más esperados del día en Colombia. Con miles de jugadores pendientes de las cuatro cifras ganadoras, la expectativa vuelve a sentirse en cada rincón donde alguien apostó por su número de confianza o dejó todo en manos del azar.

El Chontico Noche hoy martes 14 de abril llega con ese combo que engancha: jugadas accesibles, resultados rápidos y la emoción de saber en cuestión de minutos si la suerte estuvo de tu lado. No importa si elegiste fechas especiales, números repetidos o una combinación al azar, este sorteo mantiene viva la ilusión en cada edición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 14 de Abril 2026

Si estás buscando el resultado del Chontico Noche del 14 de abril, aquí encontrarás la información actualizada y verificada para que revises tu jugada sin complicaciones. Es el momento de comprobar si tu número coincidió y si esta noche se convierte en una de esas que vale la pena recordar.

Número ganador: 7835

Y la 5ta Balota: 3.

Cómo jugar el Chontico Noche en Colombia sin enredos

Meterse al Chontico Noche en Colombia es más fácil de lo que parece. Solo necesitas ser mayor de edad y elegir un número de cuatro cifras: puedes armarlo tú mismo con tus números “de la suerte” o dejar que el sistema lo saque automático. Esa combinación queda registrada como tu jugada y ya estás listo para entrar en la vuelta por el premio mayor, además de otras formas de ganar si aciertas parcialmente.

El resultado del Chontico Noche sale de un proceso completamente aleatorio, con balotas del 0 al 9 que se mezclan bajo supervisión. El orden en que salen define el número ganador, así que cada cifra cuenta. Y lo bueno es que no todo depende del acierto total: también hay pagos por coincidencias en las últimas cifras, lo que mantiene viva la emoción hasta el final.

Horarios de la lotería Chontico Noche y cuándo jugar

El Chontico Noche hoy tiene cita todos los días: de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y domingos o festivos a las 8:00 p.m. Además, con el Chontico Día a la 1:00 p.m., tienes doble chance diario para probar suerte y seguir el resultado en vivo.

Si ya estás pensando en la próxima jugada, lo clave es hacerla con tiempo en puntos autorizados o plataformas oficiales. Guarda tu tiquete y revisa siempre el resultado oficial del Chontico Noche en canales verificados para evitar confusiones y tener todo listo si la suerte te sonríe.