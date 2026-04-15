El Fútbol Profesional Colombiano vive un inicio preocupante en la fase de grupos de los torneos internacionales de Conmebol. Tras la primera semana sin triunfos en Libertadores y Sudamericana, la segunda jornada comenzó con nuevos resultados negativos que ampliaron una racha que empieza a encender alarmas.

El dato es contundente. Entre ambos torneos continentales ya se disputaron 8 partidos con presencia de equipos colombianos y no hay triunfos. La combinación de empates y derrotas deja a los clubes del país obligados a reaccionar rápidamente si quieren mantenerse en la pelea por avanzar a las fases eliminatorias.

Ningún triunfo colombiano en Libertadores y Sudamericana 2026

Durante la primera semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, participaron seis equipos colombianos. El balance inicial fue de cuatro empates y dos derrotas.

Aunque algunos equipos lograron sumar puntos, el saldo dejó claro que el fútbol colombiano arrancó la competencia continental sin victorias. Los resultados reflejan un inicio complicado para los representantes del país, que enfrentaron rivales de peso en el continente y en varios casos dejaron escapar oportunidades de sumar tres puntos.

Resultados de los equipos colombianos en la primera semana de Libertadores y Sudamericana 2026

Libertadores:

Independiente Medellín 1-1 Estudiantes LP (Francisco Chaverra; Tiago Palacios)

(Francisco Chaverra; Tiago Palacios) Deportes Tolima 0-0 Universitario

Santa Fe 1-1 Peñarol (Emanuel Olivera; Matías Arezo)

(Emanuel Olivera; Matías Arezo) Junior 1-1 Palmeiras (Teo Gutiérrez; Ramón Sosa)

Sudamericana:

O’Higgins 2-0 Millonarios (Arnaldo Castillo y Francisco González)

(Arnaldo Castillo y Francisco González) Macará 1-1 América de Cali (Josen Escobar –autogol-; Daniel Valencia)

La segunda semana de Libertadores amplía la mala racha para los colombianos

El inicio de la segunda semana de competencia en la Libertadores no cambió la tendencia para los equipos colombianos. Por el contrario, la racha sin victorias se amplió con dos derrotas adicionales.

Grupo F: Cerro Porteño 1-0 Junior (Jonatan Torres)

Cerro Porteño 1-0 Junior (Jonatan Torres) Grupo B: Club Nacional 3-1 Deportes Tolima (Maxi Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López; Brayan Rovira)

8 partidos, cero victorias para los colombianos en fase de grupos de torneos Conmebol 2026

Con estos resultados, el balance general de los equipos colombianos en los torneos Conmebol llega a 8 partidos disputados sin triunfos.

El registro incluye 5 empates y 3 derrotas, una cifra que refleja el difícil arranque del país en la fase de grupos de los torneos internacionales. En términos de puntos, varios clubes lograron mantenerse competitivos en sus grupos gracias a los empates, pero la ausencia de victorias comienza a marcar una diferencia importante frente a rivales directos.

La presión aumenta para los equipos colombianos en certámenes Conmebol

La fase de grupos de los torneos Conmebol es corta y cada jornada tiene impacto directo en la clasificación. En ese contexto, los equipos colombianos necesitarán reaccionar rápidamente para evitar quedar rezagados.

Los próximos partidos se vuelven decisivos para mantener vivas las aspiraciones en Libertadores y Sudamericana. La búsqueda de la primera victoria continental del semestre aparece ahora como un objetivo urgente para los representantes del país.

El rendimiento colectivo en las próximas jornadas definirá si el fútbol colombiano logra revertir este arranque complicado o si la racha negativa continúa marcando el desarrollo de la fase de grupos.