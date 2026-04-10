Con la obligación de reaccionar tras dos derrotas consecutivas que han puesto en jaque sus aspiraciones, el Real Madrid recibe este viernes 10 de abril al Girona en un duelo pendiente de la jornada 31 de LaLiga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ya no tiene margen de error en la recta final del campeonato.

Los siete puntos de distancia respecto al liderato comienzan a pesar demasiado y obligan al conjunto merengue a ganar todo lo que le resta si quiere mantener alguna esperanza. Este compromiso en el Santiago Bernabéu aparece como un punto de quiebre para recuperar sensaciones y seguir en carrera.

Real Madrid vs Girona HOY EN VIVO por TV y Online

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney +

España: 9:00 p.m. | Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

México: 1:00 p.m. | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN 2 y Disney +

EE.UU: 3:00 p.m. | ESPN Deportes, ESPN Select y fuboTV

Un partido clave antes de la Champions League

Más allá de la Liga, este encuentro también tiene un peso importante en la confianza del equipo de cara a la revancha frente al Bayern Múnich en la Champions League. Tras caer 2-1 en casa, el Real Madrid está obligado a remontar la serie en Alemania, por lo que necesita llegar con buenas sensaciones.

“El partido del miércoles empieza ante el Girona”, afirmó Arbeloa, dejando claro que este compromiso es fundamental para encarar el desafío europeo.

Bajas y ajustes en el equipo merengue

El técnico madridista no podrá contar con Rodrygo ni Thibaut Courtois por lesión, mientras que Franco Mastantuono está suspendido. Ferland Mendy será evaluado hasta último momento.

En medio de estas ausencias, se esperan algunos movimientos en el once titular. Nombres como Dani Carvajal, Fran García y Eduardo Camavinga tienen opciones de iniciar, mientras que Aurélien Tchouaméni apunta a ser titular, especialmente considerando que no estará disponible para el duelo europeo.

Además, se confirmó la presencia desde el arranque de Éder Militao y Jude Bellingham, dos piezas clave para el equilibrio del equipo.

Girona llega con confianza pese a las bajas

El Girona, por su parte, llega en un momento positivo tras vencer al Villarreal, resultado que le permitió alejarse de la zona de descenso. Actualmente se ubica en la mitad de la tabla, con cierta tranquilidad pero sin margen para relajarse.

Sin embargo, el equipo catalán también presenta varias bajas sensibles, especialmente en defensa. No estarán disponibles Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Marc-André ter Stegen ni Ricard Artero. Además, existen dudas sobre la presencia de Vladyslav Vanat y Daley Blind.

En caso de que Vanat no llegue, Abel Ruiz aparece como principal alternativa en el frente de ataque.

Posibles alineaciones del partido

Real Madrid (4-4-2):

Andriy Lunin

Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Éder Militao, Fran García

Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga

Kylian Mbappé, Brahim Díaz

Entrenador: Álvaro Arbeloa

Girona (4-5-1):

Gazzaniga

Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno

Witsel, Fran Beltrán

Tsygankov, Iván Martín, Ounahi

Abel Ruiz

Entrenador: Míchel Sánchez

Todo o nada en el Bernabéu

El contexto no deja lugar a dudas: el Real Madrid necesita ganar para seguir con vida en la pelea por LaLiga y, al mismo tiempo, recuperar confianza antes de un desafío mayor en Europa.

Del otro lado, el Girona intentará aprovechar la presión del local para dar el golpe y seguir sumando en su objetivo de asegurar la permanencia.