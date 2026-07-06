Bélgica firmó este lunes su actuación más convincente del Mundial 2026, eliminó con autoridad a Estados Unidos y se instaló en los cuartos de final, donde ya espera España en un duelo que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del torneo. Los dirigidos por Rudi García dejaron atrás todas las dudas acumuladas durante la fase previa y ofrecieron una exhibición de eficacia para imponerse por 4-1 al equipo anfitrión.

La figura de la noche fue Charles De Ketelaere, autor de un doblete que marcó el rumbo del compromiso, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron una victoria que confirma el despertar de los Diablos Rojos en el momento más importante del campeonato.

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Bélgica cambió el libreto y sorprendió desde el primer minuto

Después de una fase irregular, Bélgica salió decidida a asumir el protagonismo. La presión alta, la intensidad en cada recuperación y la agresividad ofensiva sorprendieron a una Estados Unidos que nunca consiguió asentarse sobre el terreno de juego.

Apenas habían transcurrido nueve minutos cuando Charles De Ketelaere aprovechó una gran acción colectiva para abrir el marcador y premiar el ambicioso planteamiento del conjunto europeo.

El gol dejó desconcertado al equipo de Mauricio Pochettino, que tardó varios minutos en reaccionar mientras Bélgica administraba el ritmo del encuentro con mucha más personalidad que en cualquiera de sus presentaciones anteriores.

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¡BÉLGICA GOLPEÓ ANTES DE LOS 10 MINUTOS! Asistencia de Raskin y gol de De Ketelaere para el 1-0 ante la Estados Unidos de Pochettino. ⚽ #ESPNMundial

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La reacción local duró muy poco

El conjunto estadounidense encontró el empate gracias a una acción fortuita. Un lanzamiento de falta de Malik Tillman terminó desviándose en Hans Vanaken y dejó sin opciones a Thibaut Courtois para establecer el 1-1.

Sin embargo, la igualdad apenas sobrevivió un par de minutos.

Leandro Trossard volvió a desequilibrar por la banda izquierda y encontró en el área a De Ketelaere, quien apareció nuevamente para devolver la ventaja con un potente cabezazo y devolver toda la tranquilidad al conjunto belga antes del descanso.

¡QUÉ PARTIDAZO! Luego del empate de Tillman, Bélgica llegó al 2-1 gracias al centro de Trossard y el doblete de De Ketelaere. ⚽ #ESPNMundial

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Un error terminó de sentenciar al anfitrión

Estados Unidos intentó adelantar líneas tras el entretiempo, pero cualquier posibilidad de remontada desapareció por completo en el minuto 57.

El portero Matt Freese falló en la salida, perdió el balón ante la presión belga y dejó servido el tercer gol para Hans Vanaken, que aprovechó el regalo para ampliar la diferencia y silenciar definitivamente al Lumen Field de Seattle.

La lesión de Christian Pulisic, sustituido antes de la hora de juego, terminó de golpear el ánimo del conjunto norteamericano, que ya no encontró respuestas para cambiar la historia.

Lukaku puso el broche y Bélgica ya piensa en España

Con el partido completamente controlado, Romelu Lukaku apareció en el tiempo añadido para firmar el cuarto gol y confirmar el renacer de una selección que había llegado muy cuestionada a las rondas eliminatorias.

El delantero alcanzó además una nueva marca histórica con la camiseta belga y cerró una noche redonda para los Diablos Rojos.

Ahora el panorama cambia por completo. Bélgica llega fortalecida, con confianza renovada y después de exhibir su mejor versión justo antes de enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026, una eliminatoria entre dos selecciones que aspiran seriamente a levantar el título.

PUSO CIFRAS DEFINITIVAS: GOLAZO DE LUKAKU PARA EL 4-1 DE BÉLGICA A ESTADOS UNIDOS EN LOS OCTAVOS DE FINAL. ⚽ #ESPNMundial

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Ficha Técnica:

1. Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (Haji Wright, m.92); Weston McKennie, Tyler Adams (Ricardo Pepi, m.73), Malik Tillman; Sergiño Dest (Giovanni Reyna, m.46), Folarin Balogun (Max Arfsten, m.92) y Christian Pulisic (Sebastian Berhalter, m.59).

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

4. Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin (Axel Witsel, m.89), Youri Tielemans, Amadou Onana; Dodi Lukebakio (Jérémy Doku, m.68), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, m.68) y Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, m.89).

Seleccionador: Rudi García.

Goles: 0-1, m.9: Charles De Ketelaere. 1-1, m.31: Malik Tillman. 1-2, m.33: Charles De Ketelaere. 1-3, m.57: Hans Vanaken. 1-4, m.93: Romelu Lukaku.

Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Amonestó a Weston McKennie (m.35) y Malik Tillman (m.68), de Estados Unidos.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el Lumen Field de Seattle ante cerca de 69.000 espectadores.