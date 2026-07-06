El Mundial 2026 sigue dejando consecuencias importantes más allá de los resultados deportivos. Una de las más habituales después de cada Copa del Mundo es el cambio de entrenadores, una dinámica que ya suma once seleccionadores fuera de sus cargos antes incluso de que concluya el torneo.

El más reciente en anunciar su salida fue Roberto Martínez, quien confirmó el final de su etapa al frente de la Selección de Portugal tras la eliminación del conjunto luso en los octavos de final. El técnico español puso punto final a un ciclo de tres años y medio marcado por altas expectativas, una profunda renovación generacional y la convivencia con figuras históricas como Cristiano Ronaldo.

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Roberto Martínez confirma el final de su ciclo en Portugal

Tras la eliminación portuguesa, Martínez dejó claro que no continuará al frente de la selección y que considera cerrada su etapa en el cargo.

«Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones», manifestó el entrenador español.

El seleccionador también destacó el vínculo construido con el país durante su gestión.

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«Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido», añadió.

La salida de Martínez convierte a Portugal en una de las selecciones que iniciará un nuevo proceso de cara a los próximos compromisos internacionales.

El Mundial 2026 sigue cobrando víctimas en los banquillos

La lista de entrenadores que han dejado sus cargos durante o después de su participación en el torneo continúa creciendo.

Algunos abandonaron sus puestos tras eliminaciones tempranas, mientras que otros decidieron cerrar procesos que ya parecían haber llegado a su límite natural.

El primer caso se produjo incluso antes de finalizar la fase de grupos, cuando el francotunecino Sabri Lamouchi dejó su cargo tras la dura derrota de Túnez frente a Suecia.

Posteriormente llegaron más salidas en distintas fases de la competición, incluyendo algunas de las selecciones que generaban mayores expectativas.

Los once seleccionadores que ya no continúan

La relación actual de entrenadores que no seguirán al frente de sus respectivas selecciones es la siguiente:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Julian Nagelsmann (Alemania)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Ghana)

Roberto Martínez (Portugal)

Diferentes caminos hacia el mismo desenlace

Las circunstancias que llevaron a estas salidas fueron diversas.

Algunos seleccionadores abandonaron sus cargos tras quedar eliminados en la fase de grupos, como ocurrió con Steve Clarke, Miroslav Koubek, Hong Myung-bo y Marcelo Bielsa.

Otros decidieron poner fin a sus procesos después de caer en los dieciseisavos de final, entre ellos Sebastián Beccacece, Ronald Koeman, Julian Nagelsmann y Carlos Queiroz.

Finalmente, Javier Aguirre y Roberto Martínez se sumaron a la lista tras las eliminaciones de México y Portugal en los octavos de final.

El Mundial también es una prueba para los entrenadores

Aunque el Mundial es considerado la gran fiesta del fútbol, también suele convertirse en una auténtica guillotina para muchos seleccionadores. La presión de los resultados, las expectativas de las federaciones y la exigencia de los aficionados provocan que numerosos ciclos lleguen a su fin después de cada Copa del Mundo.

Y la lista todavía podría crecer. Aún quedan partidos por disputarse y también existen selecciones que ya terminaron su participación, pero cuyos entrenadores todavía no han definido públicamente su futuro. Con el paso de los días y las evaluaciones posteriores al torneo, no sería extraño que nuevos nombres se sumen a la relación de técnicos que cerraron su etapa tras el Mundial 2026.