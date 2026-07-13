El futuro de Julián Álvarez vuelve a instalarse en el centro del mercado europeo. Mientras el delantero argentino sigue concentrado en el Mundial 2026 con la mirada puesta en las semifinales, el Arsenal ha decidido mover ficha una vez más para intentar concretar una de las operaciones más ambiciosas de todo el verano. En Londres consideran que este es el momento adecuado para lanzar una ofensiva definitiva por el atacante del Atlético de Madrid, un futbolista que Mikel Arteta considera fundamental para elevar el techo competitivo de su proyecto.

La clasificación de Argentina a las semifinales, acompañada por un nuevo gol decisivo de la ‘Araña’ frente a Suiza en la prórroga, no ha hecho más que reforzar la convicción de los dirigentes ingleses. El campeón del mundo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y continúa acumulando pretendientes, aunque en el Emirates Stadium creen que las condiciones del mercado les ofrecen una oportunidad real para adelantarse a sus competidores.

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Mikel Arteta insiste en el fichaje de Julián Álvarez

El interés del Arsenal por el delantero argentino no es una novedad. Según informaciones de The Independent, Arteta lleva tiempo siguiendo de cerca la evolución del atacante y considera que encaja perfectamente en la estructura ofensiva que pretende consolidar para la próxima temporada.

El técnico español busca un futbolista con movilidad, capacidad asociativa, presión constante y gol. En ese contexto, Julián Álvarez aparece como uno de los perfiles más completos del fútbol europeo. Su versatilidad para desempeñarse como delantero centro, segundo punta o incluso partiendo desde posiciones más retrasadas le convierte en una pieza especialmente atractiva para el sistema del entrenador gunner.

El Arsenal encuentra una oportunidad en medio de la competencia

Las últimas semanas han modificado parcialmente el escenario alrededor del internacional argentino. El PSG ha enfriado su interés al priorizar otras operaciones, mientras que el FC Barcelona sigue atento a la situación, aunque se encuentra condicionado por las dificultades económicas y por la firme postura del Atlético respecto a una posible venta a un rival directo de LaLiga.

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Ese contexto ha sido interpretado en Londres como una oportunidad para acelerar contactos. Buena parte de las gestiones están siendo lideradas por Andrea Berta, actual director deportivo del Arsenal, quien conoce perfectamente el funcionamiento interno del Atlético tras haber trabajado durante años en la entidad rojiblanca.

Su experiencia y conocimiento de los interlocutores podrían convertirse en una ventaja importante en una negociación que se presenta especialmente compleja.

El precio sigue siendo el principal obstáculo

El gran desafío continúa estando en el aspecto económico. El Arsenal pretende construir una propuesta que no supere las 90 millones de libras esterlinas, una cifra cercana a los 120 millones de dólares, aunque las exigencias del Atlético son considerablemente superiores.

Desde el Metropolitano mantienen una postura firme y solo contemplarían abrir una negociación por cantidades que superen los 100 millones de libras, convencidos de que el valor deportivo y comercial del delantero justifica plenamente esas pretensiones.

Por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder fácilmente, aunque el creciente interés de varios gigantes europeos mantiene viva la posibilidad de una operación histórica.

El deseo de Julián sigue apuntando a España

En medio de todas las especulaciones, el propio Julián Álvarez dejó claro hace unos días que ya mantuvo conversaciones con los dirigentes del Atlético para hablar de su futuro.

Sus declaraciones alimentaron aún más los rumores sobre una posible salida durante este mercado. Sin embargo, el delantero evitó profundizar posteriormente sobre el asunto y decidió centrar toda su atención en la participación de Argentina en el Mundial.

Diversas informaciones apuntan a que la prioridad del futbolista pasa por continuar en España y que el FC Barcelona es el destino que más seduce a su entorno. Incluso Lamine Yamal se pronunció públicamente sobre la posibilidad de compartir vestuario con el argentino.

Aun así, la negativa del Atlético a negociar con el conjunto azulgrana ha abierto una puerta inesperada para el Arsenal, que intenta aprovechar el momento para adelantarse a todos sus rivales.

Con el Mundial entrando en su recta final y la pretemporada cada vez más cerca, los próximos días podrían resultar decisivos. El Arsenal ya ha dejado claro que está dispuesto a realizar un esfuerzo importante por Julián Álvarez. Ahora la gran incógnita es si esa propuesta será suficiente para convencer al Atlético de Madrid y cambiar definitivamente el rumbo de uno de los grandes culebrones del verano europeo.