Hay partidos que trascienden el resultado, el torneo y hasta la generación de futbolistas que los disputan. Argentina e Inglaterra protagonizan uno de esos casos excepcionales. Este miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ambas selecciones escribirán un nuevo capítulo de una rivalidad histórica que combina fútbol, memoria, orgullo nacional y algunos de los episodios más recordados de la Copa del Mundo.

Por primera vez, el enfrentamiento se producirá en una semifinal mundialista, una instancia que eleva todavía más la dimensión de un duelo que ha marcado diferentes épocas. De un lado estará la Argentina de Lionel Messi; del otro, la Inglaterra liderada por Harry Kane. Dos referentes contemporáneos que recogen el legado de figuras inmortales como Diego Maradona, Geoff Hurst, David Beckham y muchos otros protagonistas de una historia que nunca ha dejado de generar emociones.

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Un historial cargado de tensión y momentos inolvidables

La clasificación de Argentina frente a Suiza y el sufrido triunfo inglés contra Noruega, ambos después de la prórroga, dieron forma a uno de los cruces más atractivos del Mundial 2026.

Hasta ahora, el balance favorece a los ingleses:

15 partidos oficiales y amistosos

6 victorias de Inglaterra

5 empates

3 triunfos de Argentina

Sin embargo, las estadísticas cuentan solo una parte de la historia. Lo que realmente convirtió este enfrentamiento en una referencia obligada del fútbol mundial fueron los episodios que marcaron varias generaciones.

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Chile 1962 y Wembley 1966: el origen de una rivalidad especial

El primer choque mundialista entre ambas selecciones se produjo en Chile 1962, durante la fase de grupos. Inglaterra se impuso por 3-1 gracias a los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que José Sanfilippo descontó para los argentinos.

La tensión aumentó considerablemente cuatro años más tarde, en Inglaterra 1966. Los ingleses avanzaron a semifinales tras derrotar 1-0 a Argentina en Wembley, en un partido marcado por la expulsión de Antonio Rattin y por las protestas argentinas contra el arbitraje.

El ambiente quedó reflejado en un gesto que se volvió célebre: el seleccionador inglés Alf Ramsey impidió a sus jugadores intercambiar camisetas con los argentinos al término del encuentro. Desde entonces, la rivalidad adquirió una dimensión diferente.

México 1986: Maradona y la eternidad

Ningún episodio define mejor esta historia que el vivido en el estadio Azteca durante el Mundial de México 1986.

Con el conflicto por las Islas Malvinas todavía muy presente en la memoria colectiva, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en un partido que terminó convirtiéndose en leyenda.

Diego Maradona firmó un doblete que permanece grabado en la historia del fútbol:

La Mano de Dios

El Gol del Siglo

Argentina ganó 2-1 y avanzó rumbo al título mundial. Cuatro décadas después, aquellas imágenes siguen siendo referencia obligada cada vez que ambas selecciones vuelven a encontrarse.

Francia 1998 y Corea-Japón 2002: nuevas heridas

La rivalidad volvió a ofrecer un capítulo memorable en Francia 1998. El empate 2-2 derivó en una tanda de penaltis que terminó favoreciendo a la Albiceleste por 4-3.

Aquella noche quedó marcada por:

El gol de penalti de Gabriel Batistuta

La expulsión de David Beckham

La decisiva atajada de Carlos Roa a David Batty

Cuatro años después llegó la respuesta inglesa. En el Mundial de Corea y Japón 2002, un penalti convertido por Beckham permitió la victoria por 1-0 de Inglaterra en la fase de grupos. Argentina acabaría siendo eliminada prematuramente, mientras los ingleses celebraban una revancha largamente esperada.

Messi, Kane y una nueva página para la historia

Ahora la historia suma un nuevo episodio. Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse con un objetivo enorme en juego: un lugar en la final del Mundial de Fútbol de Mayores 2026.

La generación de Lionel Messi busca acercarse a otra final mundialista, mientras que los ingleses sueñan con regresar a la definición del título por primera vez desde 1966. El contexto es distinto, los protagonistas también, pero la esencia permanece intacta.

Porque cuando se cruzan Argentina e Inglaterra, el pasado siempre vuelve a hacerse presente. Y porque, después de más de seis décadas de historia compartida, este sigue siendo uno de esos partidos que jamás será uno más.