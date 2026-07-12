La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 abrió una etapa de cambios profundos en la selección celeste. La primera decisión ya fue oficializada por la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol: Diego Forlán tomará las riendas del combinado nacional de manera interina en reemplazo de Marcelo Bielsa, con un proyecto que también abarca el desarrollo de las categorías juveniles.

La apuesta de la AUF no se limita únicamente al corto plazo. La intención es aprovechar la experiencia y la visión del histórico exdelantero para impulsar un proceso de renovación que conecte el trabajo de la selección mayor con las divisiones formativas.

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La decisión que tomó la AUF

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó que la elección de Forlán fue respaldada por la estructura deportiva de la federación y que su nombre surgió como una alternativa natural dentro del análisis realizado tras el fracaso mundialista.

“Ya hablamos con Forlán. Lo eligió el Comité Ejecutivo”, explicó Alonso al programa Teledeportivo.

El dirigente añadió que la propuesta fue analizada junto a Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales.

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“Lo conversamos con Jorge Giordano y no estaba ajeno a esto. Giordano tiene nombres para la integración del cuerpo técnico, pero desde el primer momento sabía de este nombre y avaló que lo llamemos”.

El vínculo acordado se extenderá, en principio, hasta marzo de 2027, fecha en la que concluirá el actual ciclo dirigencial de la AUF.

Un proyecto que va más allá de la selección absoluta

Uno de los aspectos que más sedujo a la dirigencia uruguaya fue la propuesta integral presentada por Forlán. Además de asumir el mando de la selección mayor, también trabajará con la Sub-20, que tendrá compromisos importantes en el calendario de los próximos meses.

Según explicó Alonso, el exfutbolista viene desarrollando ideas enfocadas en la formación de talento y en la construcción de una identidad común para todas las selecciones nacionales.

“Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante”.

El presidente de la AUF también recordó que el interés por conocer la metodología de trabajo de Forlán no es reciente.

“En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante”.

La experiencia de Forlán en los banquillos

Aunque su trayectoria como entrenador todavía es corta, Forlán ya tuvo pasos por el fútbol profesional uruguayo.

Su experiencia incluye:

Peñarol (2020): 11 partidos dirigidos.

11 partidos dirigidos. Balance de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas .

. Atenas de San Carlos: 12 encuentros al frente del equipo.

12 encuentros al frente del equipo. Registro de 4 triunfos, 5 empates y 3 derrotas.

Ahora afrontará el desafío más importante de su carrera como técnico: liderar la reconstrucción de una selección golpeada por una de las mayores decepciones recientes de su historia.

El reto de levantar a una Uruguay golpeada

La salida de Marcelo Bielsa llegó después de una campaña mundialista muy por debajo de las expectativas. Uruguay no logró superar la fase de grupos y quedó eliminada de forma prematura, un resultado que aceleró las decisiones dentro de la AUF.

En ese contexto, Forlán asumirá una tarea compleja: recuperar la competitividad de la selección absoluta, acompañar el crecimiento de los jóvenes talentos y sentar las bases de un nuevo proyecto deportivo que devuelva a la Celeste al protagonismo internacional.

El desafío es enorme, pero la dirigencia uruguaya considera que una de las máximas leyendas del fútbol del país reúne las condiciones para liderar el proceso que comienza después del duro golpe sufrido en el Mundial 2026.