La reestructuración que vive Atlético Nacional sigue dejando movimientos importantes en su plantilla. Esta vez, uno de los nombres que pone fin a su ciclo en el club es Harlen «Chipi, Chipi» Castillo, quien llegó a un acuerdo con la institución para rescindir anticipadamente el contrato que aún lo vinculaba por seis meses más.

El experimentado guardameta de 32 años ya tenía adelantadas conversaciones con Gimnasia y Esgrima La Plata y, una vez obtuvo la libertad de acción, quedó habilitado para emprender viaje hacia Argentina, donde firmará su nuevo vínculo profesional. De hecho, el arquero partirá esta misma noche desde Rionegro con destino a Buenos Aires para incorporarse al histórico conjunto platense.

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El regreso de Armani cambió por completo el panorama

La salida de Castillo está directamente relacionada con uno de los movimientos más impactantes del mercado colombiano: el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional.

Tras la partida de David Ospina hace algunas semanas, el club se dio a la tarea de encontrar un arquero de jerarquía internacional para asumir la titularidad. La búsqueda terminó con el retorno del legendario guardameta argentino, uno de los máximos ídolos de la historia reciente de la institución.

Con Armani de vuelta y convertido en la principal apuesta del nuevo proyecto deportivo, el escenario para Castillo cambió drásticamente. Tanto el entrenador Lucas González Vélez, como el gerente deportivo, Víctor Hugo Marulanda, fueron claros con el jugador respecto a su situación dentro de la plantilla.

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Según se conoció, desde el club le manifestaron que las oportunidades de jugar serían muy reducidas durante el semestre y que, si encontraba una alternativa atractiva para continuar su carrera, tendría todas las facilidades para salir.

Una despedida marcada por la paciencia y el profesionalismo

Aunque nunca logró consolidarse como titular absoluto, Harlen Castillo Moreno dejó una imagen positiva durante sus más de tres años en el club.

A lo largo de su paso por Nacional convivió con una fuerte competencia interna. Primero alternó con Kevin Mier y posteriormente con David Ospina, aceptando siempre un rol secundario sin generar conflictos y manteniendo una actitud profesional.

Sin embargo, esta vez el panorama parecía todavía más complejo:

Franco Armani llega para ser titular.

llega para ser titular. Luis Marquínez aparece como una apuesta importante para el cuerpo técnico.

aparece como una apuesta importante para el cuerpo técnico. Kevin Cataño también forma parte del grupo de arqueros con proyección.

Ante ese escenario, Castillo entendió que permanecer otros seis meses en Medellín podía significar muy pocos minutos en competencia oficial.

Por esa razón decidió acelerar las conversaciones que ya sostenía con Gimnasia y Esgrima La Plata, negociación que terminó resolviéndose rápidamente.

Se marcha con títulos y un recuerdo especial

El arquero abandona Atlético Nacional después de conquistar seis títulos y formar parte de una etapa exitosa del club.

Entre todos esos logros, hay uno que guarda un significado especial para él: la Superliga de 2025.

En aquella definición frente a Atlético Bucaramanga, Castillo fue titular y terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras de la serie gracias a sus intervenciones en la tanda de penales, actuación que resultó decisiva para que el Verdolaga sumara un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Ese episodio quedó como uno de los momentos más recordados de su paso por la institución.

La portería de Nacional sigue moviéndose

La salida de Castillo podría no ser la última novedad en la portería verdolaga.

Con Franco Armani señalado como dueño del arco y Luis Marquínez perfilándose como primera alternativa, dentro del club también se analiza el futuro de Kevin Cataño, quien busca continuidad para seguir consolidando su carrera.

Por ahora, la prioridad del cuerpo técnico es definir la nueva estructura de arqueros para el segundo semestre, mientras Nacional continúa ajustando piezas alrededor de un proyecto que promete cambios importantes.

La historia de Harlen Castillo en Medellín llega a su fin, pero lo hace dejando una imagen positiva y con un nuevo reto internacional por delante. El arquero consideró que era el momento adecuado para buscar continuidad y encontró en el fútbol argentino una oportunidad que difícilmente podía dejar pasar.