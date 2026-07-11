Inglaterra tuvo que recurrir una vez más al talento de Jude Bellingham para mantener vivo su sueño mundialista. El mediocampista fue la gran figura con un doblete que permitió la remontada por 2-1 sobre Noruega, en un intenso partido que se resolvió en la prórroga y clasificó a los dirigidos por Thomas Tuchel a las semifinales del Mundial 2026.

Al igual que en los octavos de final frente a México, el futbolista del Real Madrid apareció en el momento indicado para inclinar una eliminatoria muy exigente. Ahora, los ingleses esperan al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza para conocer a su próximo rival.

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Noruega sorprendió, pero Inglaterra reaccionó

El encuentro comenzó con un dominio estéril de Inglaterra, que monopolizó la posesión sin generar demasiadas ocasiones claras. Harry Kane desperdició un tiro libre y Anthony Gordon fue el jugador más activo por la banda izquierda, aunque sin encontrar profundidad.

Mientras tanto, Noruega aguardó su momento y lo aprovechó con contundencia. Después de un par de avisos de Erling Haaland, el encargado de romper el equilibrio fue Andreas Schjelderup, cuyo disparo desde la izquierda terminó dentro del arco tras golpear el poste, silenciando a la afición inglesa.

El tanto despertó definitivamente a los británicos. Noruega desperdició una clara oportunidad de ampliar la ventaja en un contragolpe liderado por Alexander Sorloth y, poco después, apareció el hombre de la noche.

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Bellingham cambió la historia

Cuando el descanso estaba cerca, Jude Bellingham tomó la responsabilidad. Recibió un pase de Gordon, dejó atrás a dos defensores dentro del área y definió con categoría para establecer el empate en el tiempo añadido de la primera mitad.

La acción generó protestas por parte del banquillo noruego, que reclamó un supuesto contacto del balón con el cable de la cámara aérea. Sin embargo, la FIFA confirmó posteriormente que el sensor del balón descartó cualquier interferencia, por lo que el gol fue validado.

Poco después, el propio Bellingham asistió a Kane para el que habría sido el segundo tanto inglés, aunque la anotación fue invalidada por posición adelantada.

El VAR evitó el segundo golpe noruego

En el complemento, Thomas Tuchel movió el banco con los ingresos de Bukayo Saka y Eberechi Eze buscando mayor profundidad ofensiva. Sin embargo, fue Noruega la que estuvo más cerca del segundo gol.

Tras un saque de esquina, los escandinavos celebraron momentáneamente el 2-1, pero el VAR detectó un empujón previo de Haaland y el árbitro Clément Turpin anuló la acción.

Animados por esa jugada, los noruegos crecieron con las entradas de Oscar Bobb y Antonio Nusa, encerrando por varios minutos a Inglaterra. Kristoffer Ajer incluso estrelló un cabezazo en el travesaño cuando el partido entraba en su recta final.

Un error decisivo y otra aparición del héroe

El tiempo suplementario comenzó con la jugada que cambió definitivamente la eliminatoria. El guardameta Ørjan Nyland, una de las figuras del torneo hasta ese momento, dejó un rebote tras un potente disparo de Morgan Rogers y Bellingham apareció atento para empujar el balón y firmar el 2-1 definitivo.

Inglaterra incluso llegó a disponer de un penalti a favor, pero nuevamente el VAR corrigió la decisión inicial del árbitro y anuló la infracción.

Con la obligación de remontar, Ståle Solbakken sorprendió al sustituir a Haaland en el tramo final de la prórroga. Sin su máxima referencia ofensiva, Noruega perdió peso en ataque y terminó despidiéndose de un Mundial histórico, mientras Inglaterra celebró un sufrido boleto a las semifinales.

¡OTRA VEZ VOS, JUDE! Bellingham capturó un rebote y marcó el 2-1 de Inglaterra contra Noruega en el primer tiempo del alargue. ⚽ #ESPNMundial

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Ficha técnica

1. Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, m.60), Torbjorn Lysaker Heggem (Leo Ostigard, m.91), Kristoffer Ajer, David Wolfe (Marcus Pedersen, m.90); Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth (Oscar Bobb, m.67), Erling Haaland (Jorgen Strand Larsen, m.106) y Andreas Schjelderup (Antonio Nusa, m.67).

Seleccionador: Stale Solbakken.

2. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers, m.89), John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly (Djed Spence, m.86); Declan Rice (Eberechi Eze, m.46), Elliot Anderson; Noni Madueke (Bukayo Saka, m.46), Jude Bellingham (Dan Burn, m.111), Anthony Gordon (Reece James, m.71) y Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 1-0, m.36: Andreas Schjelderup. 1-1, m.45+2: Jude Bellingham. 1-2, m.93: Jude Bellingham.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante 64.478 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria del futbolista sudafricano Jayden Adams, fallecido este sábado.