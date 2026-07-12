Hay selecciones que se convierten en una piedra en el zapato incluso para las mayores estrellas del fútbol mundial. En el caso de Kylian Mbappé, ninguna le ha generado más problemas con la camiseta de Francia que España. A pocos días de un nuevo enfrentamiento entre ambos gigantes en las semifinales del Mundial 2026, los antecedentes dibujan una historia incómoda para el capitán de los Bleus.

El atacante del Real Madrid llega a la cita como uno de los máximos goleadores del torneo, con ocho anotaciones, compartiendo la cima de la tabla con Lionel Messi. Sin embargo, cuando observa su historial frente al combinado español, los números reflejan una realidad poco habitual para un futbolista acostumbrado a ganar y marcar diferencias.

ADVERTISEMENT

España, el rival que más veces ha derrotado a Mbappé

A lo largo de sus 104 partidos internacionales con Francia, Mbappé ha sufrido apenas 15 derrotas. De ellas, tres llegaron frente a España, una cifra que convierte al conjunto dirigido por Luis de la Fuente en el adversario que más veces lo ha vencido con la camiseta nacional.

El balance es contundente:

4 partidos disputados

1 victoria

3 derrotas

2 goles marcados

Ninguna otra selección presenta un registro tan desfavorable para el delantero francés. Ni siquiera rivales históricos como Alemania, Italia o Inglaterra han conseguido derrotarlo tantas veces.

ADVERTISEMENT

La única alegría de Mbappé ante España

La única victoria del francés llegó el 10 de octubre de 2021, en la final de la Liga de Naciones disputada en Milán.

España se adelantó con un gol de Mikel Oyarzabal, pero Francia reaccionó gracias a Karim Benzema y al propio Mbappé, quien anotó el tanto decisivo para el 2-1 definitivo. Aquella noche representó uno de los pocos recuerdos felices del atacante frente a la Roja.

Desde entonces, los enfrentamientos han dejado un sabor mucho más amargo para el goleador francés.

De la Eurocopa al Mundial: una cuenta pendiente

Uno de los episodios más dolorosos para Mbappé llegó en las semifinales de la Eurocopa 2024. Francia comenzó ganando con un tanto de Randal Kolo Muani, pero España respondió con autoridad.

Primero apareció Lamine Yamal con un gol que dio la vuelta al mundo y luego Dani Olmo completó la remontada para sellar el 2-1 definitivo.

Aquella noche reflejó las dificultades que ha encontrado Mbappé frente al conjunto español. Ni él ni Francia lograron imponer condiciones en un partido que terminó alimentando la sensación de superioridad española en los duelos recientes.

Un recuerdo más reciente: el espectacular 5-4 de 2025

El último enfrentamiento entre ambos se produjo en las semifinales de la Liga de Naciones 2025, en un duelo inolvidable por su intensidad ofensiva.

España llegó a dominar el marcador por 5-1 gracias a los goles de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal, Pedri y otro tanto adicional del propio extremo del Barcelona. Mbappé anotó uno de los goles franceses, pero ni siquiera eso evitó la derrota.

El encuentro terminó 5-4, dejando otra cicatriz en el historial del capitán francés frente a una selección que parece haber encontrado la fórmula para incomodarlo.

Mbappé busca romper la tendencia en el Mundial 2026

Pese a esos antecedentes, el delantero llega al duelo de Dallas en un momento extraordinario. Sus ocho goles lo mantienen como uno de los grandes protagonistas del campeonato y como la principal esperanza ofensiva de Francia.

Los números generales respaldan su condición de estrella:

104 partidos con Francia

64 goles

71 victorias

Promedio de un gol cada 131 minutos

Sin embargo, frente a España la historia cambia. La Roja ha sido capaz de limitar su impacto en los escenarios más importantes y ahora vuelve a cruzarse en su camino cuando está en juego un lugar en la final del Mundial FIFA 2026.

El próximo martes, Mbappé tendrá una nueva oportunidad para modificar una estadística que lo persigue desde hace años. Del otro lado estará una España que ya sabe cómo frustrar a una de las mayores figuras de esta generación y que intentará volver a hacerlo en el partido más importante entre ambos hasta la fecha.