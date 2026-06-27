La victoria por 1-0 sobre Uruguay le permitió a España cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 en la primera posición del Grupo H y, de paso, conocer el camino que deberá recorrer si quiere llegar hasta la gran final del torneo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente cumplió el objetivo principal de la primera ronda: avanzar como líder de su zona. Ahora, con el cuadro eliminatorio prácticamente definido, ya sabe cuáles serán sus próximas sedes y cuáles podrían ser algunos de los rivales que aparecerían en su recorrido hacia el partido por el título.

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El camino de España en las rondas eliminatorias

España ya conoce el recorrido que deberá completar si quiere alcanzar la final del Mundial 2026:

Dieciseisavos de final Rival: Segundo del Grupo H (Austria o Argelia) Fecha: 2 de julio Estadio: SoFi Stadium Ciudad: Los Ángeles

Octavos de final (si avanza) Fecha: 6 de julio Estadio: Dallas Stadium Ciudad: Dallas Posibles rivales: Colombia , Ghana o Croacia, dependiendo de cómo finalicen otros grupos.

(si avanza) Cuartos de final (si avanza) Fecha: 10 de julio Estadio: SoFi Stadium Ciudad: Los Ángeles

(si avanza) Semifinal (si avanza) Fecha: 14 de julio Estadio: Dallas Stadium Ciudad: Dallas

(si avanza) Final (si avanza) Fecha: 19 de julio Estadio: MetLife Stadium Ciudad: Nueva Jersey

(si avanza) Partido por el tercer puesto (si pierde la semifinal) Fecha: 18 de julio Estadio: Hard Rock Stadium Ciudad: Miami

(si pierde la semifinal)

De esta manera, España ya tiene definidas las sedes de todo su posible recorrido en el torneo y solo espera conocer los rivales que irán apareciendo en su camino hacia el objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Una clasificación que deja más certezas que brillo

Más allá de haber terminado en la cima del grupo, el rendimiento de España sigue generando debate. Frente a Uruguay consiguió la victoria gracias a un error defensivo rival que terminó aprovechando Álex Baena, en un partido donde nuevamente el equipo tuvo largos tramos de posesión sin demasiada profundidad.

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La selección española controló buena parte del encuentro a través de la circulación de balón, pero le costó generar ocasiones claras durante varios pasajes del compromiso. Uruguay, por su parte, intentó competir desde la intensidad física y logró inquietar en algunos momentos a la defensa española, aunque sin la contundencia necesaria para cambiar la historia del marcador.

El conjunto sudamericano también terminó dejando una imagen discutida por el exceso de infracciones y la tensión que marcó varios tramos del partido.

Dani Olmo vuelve a pedir protagonismo

Uno de los aspectos más destacados de la victoria fue el impacto que tuvo Dani Olmo tras ingresar desde el banco de suplentes. El mediocampista aportó frescura, verticalidad y capacidad para romper líneas en un equipo que por momentos volvió a mostrarse previsible en ataque.

Su aparición reactivó el juego ofensivo de España y reforzó la sensación de que puede convertirse en una pieza fundamental durante las rondas de eliminación directa.

Mientras tanto, Luis de la Fuente celebra el primer objetivo cumplido. España ya está instalada en la fase decisiva del torneo y ahora afrontará los cruces con una mezcla de confianza y cautela. No ha sido una selección especialmente brillante hasta ahora, pero sí una que ha encontrado la manera de avanzar y mantenerse con vida en la carrera por el título mundial.