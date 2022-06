¿Quién es la modelo que recibía mensajes de Piqué y otros jugadores del Barcelona?

Gerard Piqué es el jugador del Barcelona del que más se habla en los últimos días y ahora ‘Mis BumBum’ reveló algunos secretos del defensor español.

El escándalo de la posible separación de Piqué y Shakira sigue siendo un tema de conversación en el mundo del fútbol a pesar de que sea un asunto de su vida personal. El defensor de Barcelona sigue en “boca de todo el mundo” y ahora al asunto se sumó la modelo Suzy Cortez.

La ‘Mis BumBum’ brasileña contó que varios jugadores del Barcelona en varias ocasiones le enviaron mensajes para invitarla a salir y que además uno de ellos (Piqué) pidió medidas de su cuerpo. La modelo confirmó que por ser amiga del expresidente del club ‘Culé’ varios futbolistas se atrevieron a buscarla a pesar de tener pareja; Cortez también dejó claro que los únicos que respetaron a sus esposas fueron Lionel Messi y Coutinho.

“Fue él (Gerard Piqué) que me mandó el mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, afirmó en entrevista conEl diario NY”.

¿Cómo se conocieron ‘Mis Bumbum’ y Piqué?

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”.