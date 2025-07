El martes 9 de julio, el Seguro Social completó el primer depósito de jubilación del mes para quienes nacieron entre el 1 y el 10 y empezaron a recibir sus pagos después de mayo de 1997. Dentro de ese grupo, si te jubilaste a los 70 años y alcanzaste el tope de cotización, tu cheque mensual puede ser de hasta $5,108.

Ese monto no es común ni automático: corresponde al nivel más alto permitido por ley para jubilados que han trabajado durante décadas con ingresos elevados y esperaron hasta la edad máxima para retirarse. Si ya recibiste tu depósito, puedes verificar que se haya procesado correctamente con la cifra actualizada tras el ajuste anual por COLA.

El pago del 9 de julio del Seguro Social ya fue emitido a quienes cumplen con fecha y condiciones

El calendario de la SSA establece tres fechas mensuales para pagos según tu cumpleaños. La del 9 de julio fue para personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes, siempre que comenzaran a cobrar su beneficio después de mayo de 1997. Si estás en ese grupo y tu historial de ingresos te permite alcanzar el tope, el cheque más alto disponible ya debió llegar a tu cuenta.

Este monto máximo solo se aplica si te jubilaste a los 70 años exactos. La SSA premia el retraso en la jubilación con incrementos progresivos que pueden superar los $1,000 adicionales al mes en comparación con quienes se retiran a los 62 o 67. Además, para calificar a los $5,108 debes haber trabajado al menos 35 años con ingresos cercanos al máximo sujeto a impuestos.

Los depósitos se hacen de forma automática en la cuenta bancaria que tengas registrada o en tu tarjeta Direct Express. Si el pago no aparece reflejado, puedes verificarlo directamente desde tu cuenta my Social Security o en tu aplicación bancaria. En casos excepcionales, puede tardar unas horas más, pero no más de 24.

Comprueba que estás recibiendo el cheque del Seguro Social correcto

El valor de tu cheque de jubilación se calcula con base en tus 35 años mejor pagados, ajustados por inflación. Si durante ese periodo tus ingresos superaron el promedio nacional y trabajaste de forma continua, es más probable que te acerques al monto máximo. A esto se suma el factor de edad: cada año adicional que retrasas el retiro genera un aumento del beneficio mensual.

Para saber si te corresponde un monto más alto, puedes entrar a tu cuenta my Social Security y consultar tu carta de determinación. Ahí verás cuánto estás recibiendo y por qué. Si detectas que el cálculo no incluye todos tus años trabajados o que hay errores en tus ingresos reportados, puedes solicitar una revisión y presentar pruebas como formularios W-2 o declaraciones de impuestos anteriores.

Recuerda que el próximo ajuste por COLA se anunciará en octubre, y aunque el de 2025 fue del 3,2 %, el aumento de 2026 podría ser menor si la inflación se mantiene estable. Sin embargo, cualquier incremento aplicará automáticamente a todos los cheques mensuales a partir de enero.