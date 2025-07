Si actualmente recibes beneficios del Seguro por Incapacidad (SSDI) y tienes un trabajo a tiempo parcial, debes saber que mientras tus ingresos se mantengan por debajo de $1,530 mensuales, no perderás tu derecho a cobrar. Esto incluye el depósito programado para el martes 16 de julio, que será enviado con normalidad a todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos.

La Administración del Seguro Social (SSA) permite que trabajes mientras recibes el cheque por incapacidad, pero exige no superar ese umbral mensual si no estás en un periodo de prueba laboral. Si tu ingreso bruto está por debajo de ese límite, tu depósito sigue en pie y no se suspende.

El cheque del SSDI del 16 de julio se mantiene para quienes no superan el ingreso límite

El próximo desembolso de SSDI para los beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 del mes se realizará el miércoles 16 de julio, como parte del calendario regular del Seguro Social. Si estás trabajando y no has excedido el monto mensual permitido por la SSA, tu pago no será cancelado ni reducido. La clave es mantener los ingresos mensuales por debajo de $1,530 si no eres ciego o $2,590 si tienes ceguera legal, según los valores actualizados para 2025.

Este monto incluye tu salario bruto mensual, es decir, lo que ganas antes de que te descuenten impuestos o seguros. Si solo trabajas unas pocas horas por semana o recibes un ingreso bajo por cuenta propia, estás dentro del margen. El objetivo del SSDI es apoyar a personas que tienen una incapacidad médica que les impide trabajar a jornada completa, pero no se penaliza a quienes hacen trabajos menores para complementar sus ingresos.

El cheque del 16 de julio tendrá el monto habitual que recibes cada mes. Si es tu único ingreso, no habrá modificaciones. En cambio, si has superado el tope permitido sin reportarlo, podrías tener que devolver pagos más adelante. Por eso es clave que informes siempre a la SSA si tus ingresos cambian.

Verificar si estás dentro del umbral permitido sin perder tu beneficio del SSDI

La forma más segura de evitar problemas con tus pagos del SSDI es tener claro cuánto estás ganando al mes. Para eso puedes consultar tu historial laboral reciente, sumar tus ingresos brutos y compararlos con el límite de $1,530. Si estás cerca, lo mejor es mantener una copia de tus recibos de sueldo o contratos, y reportarlos directamente en tu cuenta de mySocialSecurity.

En algunos casos, si estás en un Periodo de Prueba de Trabajo (TWP), puedes ganar más sin que se cancele tu cheque, pero eso tiene un tiempo limitado. Después del TWP, comienzan las Reglas del Período de Revisión Extendida, que sí aplican los límites. Si no sabes en qué etapa estás, puedes solicitar una carta de verificación de tu estatus laboral directamente en línea o llamar a tu oficina local.

El monto de SSDI no cambia mes a mes, salvo ajustes por COLA (que solo se aplican una vez al año). Lo que sí puede variar es tu derecho a seguir recibiéndolo si tus ingresos cambian. Así que si estás trabajando, cuida bien ese número mensual. Mientras te mantengas por debajo de los $1.530 al mes, puedes seguir contando con tu depósito puntual, incluyendo el del 16 de julio.