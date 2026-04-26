Tras haber ganado en la jornada anterior, Flamengo buscará otra victoria que lo mantenga en la pelea directa por la cima del Brasileirao, donde Palmeiras marca el ritmo. Enfrente estará Atlético Mineiro, que jugará en casa bajo presión tras resultados irregulares y con crecientes rumores sobre la continuidad de su entrenador, Eduardo Domínguez, en medio de un ambiente cargado tanto dentro como fuera del campo.

Atlético Mineiro vs Flamengo: Canales TV y señales Streaming HOY EN VIVO

Horarios: Argentina: 20:30 horas Brasil: 20:30 horas Chile: 19:30 horas Colombia: 18:30 horas Estados Unidos (Este): 19:30 horas México: 17:30 horas

Transmisión: SporTV Premiere Amazon Prime Video Rede Globo



Atlético Mineiro, entre la presión y los conflictos internos

El Atlético Mineiro llega a este compromiso en medio de un contexto complejo. Aunque viene de vencer a Ceará por la Copa do Brasil, el rendimiento deportivo ha quedado en segundo plano frente a los problemas internos que salieron a la luz tras ese partido.

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Declaraciones de jugadores como Hulk, Renan Lodi y Dudu dejaron entrever tensiones dentro del vestuario, incluyendo inconformidades con la dirigencia y situaciones que afectan el día a día del equipo. Incluso se ha mencionado la posibilidad de salidas a mitad de temporada, lo que añade incertidumbre en un momento clave.

Ajustes y dudas en la formación del Galo

Desde lo deportivo, Eduardo Domínguez optó por dosificar cargas en el último partido, pensando precisamente en este duelo. No se esperan grandes sorpresas en la alineación, aunque sí hay una incógnita importante en el lateral izquierdo por la ausencia de Renan Lodi.

Opciones como Junior Alonso, Gustavo Scarpa o el joven Kauã Pascini aparecen como alternativas, mientras que en el mediocampo hay una disputa abierta por un lugar junto a Maycon.

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Flamengo, con plantel amplio y objetivo claro

El Flamengo llega con un panorama mucho más estable. Con casi toda su plantilla disponible, el equipo tiene herramientas para sostener su nivel competitivo y seguir sumando en la lucha por el liderato.

Las únicas bajas confirmadas son Erick Pulgar y Lucas Paquetá, mientras que varios jugadores deberán cuidarse para evitar sanciones. El enfoque del técnico Leonardo Jardim está puesto en consolidar el funcionamiento colectivo y mantener la regularidad en resultados.

Un duelo de alto voltaje en Belo Horizonte

El partido en el Arena MRV se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. El Atlético Mineiro necesita una victoria que calme las aguas, mientras que el Flamengo apunta a consolidarse como candidato firme al título.

El contexto, las necesidades y el talento en cancha anticipan un encuentro intenso, donde el margen de error puede ser determinante.

Atlético Mineiro vs Flamengo: probables formaciones

Atlético Mineiro:

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco y Junior Alonso (Gustavo Scarpa o Pascini); Tomás Pérez (Maycon), Alan Franco, Víctor Hugo y Cuello; Cassierra y Hulk (Reinier)

Entrenador: Eduardo Domínguez

Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro; Jorginho (Evertton Araújo), Nicolás de la Cruz, Gonzalo Plata, Arrascaeta y Samuel Lino (Bruno Henrique); Pedro

Entrenador: Leonardo Jardim