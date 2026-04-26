Minutos después del Sinuano, la atención de los jugadores en Colombia se trasladó rápidamente hacia La Caribeña Día, un chance tradicional que acompaña las tardes del país incluso en jornadas familiares como la de este domingo 26 de abril de 2026. El sorteo, realizado a las 2:32 p.m., volvió a generar expectativa entre quienes esperaban acertar y llevarse un premio.

En medio de almuerzos, reuniones y planes tranquilos, muchos hicieron la pausa para verificar su jugada en esta modalidad de lotería que mantiene alta fidelidad entre los participantes.

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Caribeña Día – resultado del domingo 26 de abril de 2026

Este fue el resultado oficial del sorteo de La Caribeña Día en Colombia:

Número Ganador: 6836

Quinta Balota: 6

Revise cuidadosamente su colilla para confirmar si obtuvo algún premio en este chance.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de chance y lotería están sujetos a ciertos impuestos establecidos por la normativa vigente. Uno de los principales es la retención por ganancias ocasionales, que corresponde al 20% del valor del premio.

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Adicionalmente, se aplica un descuento destinado al sistema de salud, que equivale al 17%, lo que reduce el monto final que recibe el ganador. Estos valores se calculan directamente sobre el total ganado en el sorteo, por lo que es importante tenerlos en cuenta al momento de estimar el pago neto.

Estos recursos son administrados por el Estado y hacen parte del modelo que permite que el sistema de lotería en Colombia también contribuya al financiamiento de servicios públicos.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

El comprobante original es el documento más importante para cualquier jugador de chance, ya que constituye la única prueba válida para reclamar un premio. Sin este soporte, el proceso de verificación del sorteo se vuelve prácticamente imposible.

Además, el estado del comprobante es clave: debe estar legible, sin alteraciones ni daños que dificulten su autenticación. En caso de pérdida o deterioro, el jugador puede enfrentar complicaciones para hacer efectivo el cobro del premio.

En Colombia, todo el sistema está supervisado por entidades como Coljuegos, que exigen el cumplimiento de estos requisitos para garantizar la transparencia en la lotería. Por eso, conservar la colilla en buen estado no es solo una recomendación, sino una condición esencial para proteger el derecho del jugador.