La robótica humanoide ha dado un paso fuera del laboratorio. China ya está probando robots en tareas reales de control fronterizo con Vietnam, según un contrato que podría marcar un antes y un después en el sector. Detrás de este movimiento está UBTECH Robotics, que además acaba de cerrar una gran operación financiera para acelerar su expansión.

El salto de los robots humanoides: del laboratorio a la frontera

Hasta hace poco, los robots humanoides parecían más un espectáculo tecnológico que una herramienta de trabajo real. Vídeos virales mostraban máquinas bailando o haciendo acrobacias, pero lejos de entornos complejos.

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Eso empieza a cambiar.

Un informe del South China Morning Post señala que China está probando estos robots en pasos fronterizos con Vietnam, concretamente en la ciudad de Fangchenggang. Allí, los humanoides podrían encargarse de tareas como:

Orientar a viajeros

Apoyar inspecciones

Gestionar logística

El modelo protagonista es el Walker S2, un robot industrial capaz incluso de cambiar su propia batería para operar durante más tiempo sin intervención humana.

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Una inversión millonaria que revela ambiciones mucho mayores

Este despliegue no llega solo. UBTECH Robotics ha captado unos 3.060 millones de dólares hongkoneses (alrededor de 390 millones de dólares estadounidenses) mediante la venta de nuevas acciones en Hong Kong.

La operación, cerrada el 2 de diciembre de 2025, implica mucho más que financiación. Refleja una carrera por escalar en un mercado donde el tamaño importa.

La empresa ha dejado claro cómo usará el dinero:

Aproximadamente el 75% irá a adquisiciones y alianzas dentro de su cadena de suministro

Un 15% se destinará a operaciones y desarrollo

El 10% restante servirá para reducir deuda

No se han anunciado compras concretas, lo que sugiere una estrategia flexible para adaptarse a oportunidades en un sector que evoluciona muy rápido.

Por qué los robots humanoides en fronteras cambian la conversación

La clave no es solo que existan estos robots, sino dónde empiezan a trabajar.

Un entorno como una frontera implica condiciones reales: interacción con personas, toma de decisiones, resistencia física y funcionamiento continuo. Ya no se trata de una demostración, sino de rendimiento diario.

Ese cambio obliga a replantear preguntas importantes:

¿Pueden estos robots operar con seguridad en espacios públicos?

¿Reducirán la necesidad de trabajadores humanos en ciertas tareas?

¿Cómo afectarán a la experiencia de viajeros y al control de seguridad?

Los expertos coinciden en que la adopción en entornos reales es el verdadero indicador del éxito de la robótica humanoide.

El reto oculto: fabricar miles de robots que funcionen de verdad

UBTech no se queda en pruebas piloto. Según declaraciones recogidas en el mismo informe, la empresa espera entregar 500 unidades antes de finales de 2025.

El objetivo es aún más ambicioso: alcanzar las 10.000 unidades en 2027.

Ese salto es enorme y plantea un desafío clave: la escalabilidad.

Fabricar robots humanoides no es solo cuestión de diseño. Implica:

Cadenas de suministro complejas

Costes elevados de hardware

Mantenimiento continuo

Fiabilidad en condiciones reales

Características como el cambio automático de batería, que pueden parecer detalles menores, se convierten en factores decisivos cuando los robots deben operar sin interrupciones.

Lo que está en juego: trabajo, inversión y vida cotidiana

La entrada de robots humanoides en espacios públicos marca un punto de inflexión.

Para los inversores, significa pasar de promesas a resultados medibles. Ya no basta con prototipos impresionantes: importa si los robots cumplen, si los clientes renuevan contratos y si el modelo es rentable.

Para la sociedad, el impacto puede ser más profundo.

Si estos sistemas se consolidan en fronteras, fábricas o infraestructuras, podrían redefinir tareas que hoy realizan personas. No necesariamente eliminarán empleos de inmediato, pero sí cambiarán su naturaleza.

El movimiento de UBTECH Robotics apunta en esa dirección: menos espectáculo y más integración silenciosa en el día a día.

Y ahí es donde surge la verdadera pregunta: no si los robots humanoides son posibles, sino cuándo dejarán de parecernos una novedad para convertirse en parte habitual de nuestro entorno.