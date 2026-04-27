Este domingo 26 de abril, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los momentos más esperados para quienes cerraron la semana apostándole a su número de confianza. Con el fin de semana llegando a su fin, la ilusión se concentra en revisar si la combinación elegida coincidió con el sorteo nocturno en Colombia.

El Chontico Noche en Colombia mantiene su ritmo diario y convoca a miles de jugadores que buscan el número ganador del 26 de abril para confirmar su jugada. Además del resultado principal, la expectativa también gira en torno a la 5ta Balota, una modalidad que amplía las oportunidades y que cada vez gana más seguidores entre quienes quieren subir el nivel de la apuesta.

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Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 26 de abril

Está todo listo para que revises tus cifras sin perder tiempo. Aquí podrás consultar la información oficial y verificar si este domingo terminó con premio. Encontrarás el resultado del Chontico Noche domingo 26 de abril, junto con el número ganador confirmado y la 5ta Balota del sorteo.

Número Ganador: 2005

Quinta Balota: 4

¿Cómo reclamar un premio de la lotería Chontico Noche?

Si tu número salió favorecido en el Chontico Noche, es importante conocer el procedimiento de pago establecido por la red autorizada. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se cancelan en los puntos oficiales de Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos para garantizar transparencia y correcta identificación.

Para recibir el dinero, debes ser mayor de edad, presentar el tiquete original completamente diligenciado en su parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido para este trámite). Cumplidos estos pasos, el pago se realiza en los puntos autorizados, asegurando un proceso claro y conforme a las políticas vigentes.