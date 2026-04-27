Real Madrid confirmó una noticia que sacude su cierre de temporada: Kylian Mbappé sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, específicamente en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El delantero francés, pieza central del proyecto deportivo, encendió las alarmas tras ser sustituido en el reciente compromiso ante el Betis, y ahora su presencia en el Clásico frente al FC Barcelona queda seriamente comprometida.

Aunque el club no precisó el tiempo exacto de recuperación, las primeras informaciones apuntan a que el atacante se perdería el próximo duelo liguero ante el Espanyol y llegaría entre algodones al partido más esperado del calendario. En medio de un contexto deportivo complejo, la ausencia de su máxima figura representa un golpe difícil de asimilar.

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Parte médico y primeras consecuencias

El diagnóstico oficial confirmó la afectación en una zona sensible dentro de los isquiotibiales, lo que obliga a manejar con cautela su proceso de recuperación. Este tipo de lesión suele requerir varias semanas de rehabilitación, dependiendo de la evolución del jugador.

Las consecuencias inmediatas ya están sobre la mesa:

Baja prácticamente confirmada ante Espanyol

Duda real para el Clásico ante el FC Barcelona

ante el FC Barcelona Seguimiento médico constante para evitar recaídas

La prioridad del club será evitar riesgos innecesarios, especialmente teniendo en cuenta lo que está en juego en las próximas semanas.

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Un Real Madrid golpeado en el peor momento

La lesión de Mbappé llega en un escenario adverso para el Real Madrid, que ya quedó fuera de la Champions League y la Copa del Rey, además de estar rezagado en la lucha por LaLiga.

El equipo blanco se encuentra a once puntos del liderato, lo que reduce considerablemente sus opciones de título. En este contexto, perder a su principal referente ofensivo supone un impacto directo en el rendimiento colectivo.

Más allá de los números, el francés representa liderazgo, desequilibrio y capacidad de resolver partidos cerrados, atributos que ahora estarán ausentes en un tramo crítico.

Francia contiene la respiración

La preocupación no solo se instala en Madrid. Desde Francia, el seguimiento al estado físico de su capitán es absoluto, teniendo en cuenta la cercanía del Mundial 2026.

Por ahora, hay un mensaje de relativa calma: su participación en la cita internacional no estaría en riesgo si cumple correctamente con los tiempos de recuperación. Sin embargo, el historial reciente obliga a mantener cautela.

Historial reciente de lesiones de Mbappé

El delantero no ha tenido continuidad plena en los últimos meses, y esta nueva dolencia se suma a una serie de inconvenientes físicos:

Lesión en el músculo semitendinoso (abril 2026)

Sobrecarga en el isquiotibial izquierdo (abril 2026)

Esguince en la rodilla izquierda (inicio de 2026, cerca de un mes fuera)

Este patrón empieza a generar inquietud tanto en el club como en su selección, al tratarse de un futbolista que acumula carga competitiva elevada.

Kylian Mbappé: mundial en el horizonte con dudas físicas

A pesar del escenario, el gran objetivo de Mbappé sigue intacto: llegar en plenitud al Mundial 2026, donde Francia compartirá grupo con Senegal, Iraq y Noruega.

El duelo ante el combinado noruego, liderado por Erling Haaland, aparece como uno de los más atractivos de la fase inicial, lo que aumenta la expectativa por ver al francés en condiciones óptimas.

Madrid y Mbappé: decisión clave en marcha

El Real Madrid deberá tomar decisiones delicadas en los próximos días. Arriesgar a Mbappé podría comprometer su recuperación; preservarlo, en cambio, debilita al equipo en un partido de máxima exigencia.

Por ahora, el panorama es claro: el Clásico entra en zona de incertidumbre y la evolución del delantero marcará el rumbo inmediato del club blanco en una temporada que ya camina por una línea muy fina.