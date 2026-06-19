El nuevo proyecto del Real Madrid sigue tomando forma bajo la influencia de José Mourinho, quien no considera cerrada la planificación deportiva pese a las incorporaciones ya realizadas. El técnico portugués entiende que la plantilla ha dado pasos importantes para recuperar competitividad, pero cree que todavía faltan varias piezas para construir un equipo capaz de dominar nuevamente en LaLiga y competir por todos los títulos en Europa.

La hoja de ruta en Valdebebas apunta a reforzar varias zonas estratégicas del campo. La intención es elevar el nivel competitivo, aumentar la profundidad de la plantilla y reducir la dependencia de determinados futbolistas en una temporada que se presenta especialmente exigente.

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Mourinho insiste en reforzar la defensa

Uno de los principales focos de atención sigue estando en la zaga. A pesar de la incorporación de Ibrahima Konaté, el técnico portugués considera que el equipo necesita otro central de máximo nivel para completar la línea defensiva.

Entre los nombres que han aparecido en el radar destacan:

Rúben Dias (Manchester City).

(Manchester City). Alessandro Bastoni (Inter de Milán).

(Inter de Milán). Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).

La operación más complicada parece ser la de Rúben Dias, ya que el conjunto inglés no contempla una salida sencilla. Bastoni también representa una inversión importante por su condición de pieza fundamental en el Inter.

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Por ese motivo, la alternativa de Schlotterbeck ha ganado fuerza en las últimas semanas. Su perfil encaja en varias de las exigencias del cuerpo técnico: liderazgo, salida de balón, experiencia internacional y capacidad para competir en escenarios de máxima presión.

El centro del campo sigue siendo una prioridad

Si hay una zona que Mourinho considera decisiva para el futuro del equipo es la medular. El portugués busca un futbolista capaz de combinar despliegue físico, personalidad y capacidad asociativa.

El gran objetivo continúa siendo Enzo Fernández. El internacional argentino reúne muchas de las características que busca el entrenador para liderar la nueva sala de máquinas del equipo.

Sin embargo, la complejidad económica de la operación obliga al club a estudiar otras alternativas. En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Mateus Fernandes, uno de los centrocampistas jóvenes que más interés genera en los informes de seguimiento de la entidad.

El portugués destaca por:

Capacidad para romper líneas.

Llegada al área rival.

Intensidad defensiva.

Versatilidad táctica.

Su juventud y margen de crecimiento lo convierten en una apuesta atractiva para el futuro inmediato del club.

Florentino Pérez no descarta otro golpe de mercado

La planificación del Real Madrid no se limita únicamente a la defensa y al centro del campo. Florentino Pérez sigue atento a cualquier oportunidad que permita elevar aún más el potencial de la plantilla.

La llegada de Marc Cucurella ha cubierto una de las necesidades detectadas en la banda izquierda, permitiendo que los esfuerzos económicos se concentren ahora en otras posiciones.

Mientras tanto, en las oficinas del club se mantiene una vigilancia constante sobre jugadores que podrían convertirse en oportunidades estratégicas durante los próximos meses.

Uno de esos nombres es Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille que continúa generando informes muy positivos dentro del departamento de captación liderado por Juni Calafat.

Un Real Madrid pensado para volver a dominar

La sensación dentro del club es que la reconstrucción todavía no ha terminado. Mourinho quiere una plantilla más profunda, con alternativas reales en cada posición y preparada para soportar la exigencia de una temporada larga.

El entrenador considera fundamental contar con dos jugadores de primer nivel por puesto y reducir la dependencia de futbolistas castigados por lesiones o bajones de rendimiento.

Por eso sigue presionando para completar su lista de incorporaciones. El nuevo Real Madrid ya dispone de una base poderosa, pero el técnico portugués entiende que aún faltan varios movimientos para alcanzar el nivel competitivo que imagina.

Si Florentino Pérez consigue satisfacer las últimas peticiones del entrenador, el conjunto blanco podría presentar una de las plantillas más completas y temibles del fútbol europeo para la próxima temporada.