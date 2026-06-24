El futuro de Diego Valoyes empieza a convertirse en uno de los temas más interesantes del actual mercado de fichajes. El extremo cartagenero de 29 años recibió en las últimas semanas el interés concreto de dos de los clubes más poderosos del Fútbol Profesional Colombiano, pero ya tomó una primera determinación sobre su próximo paso.

Un escenario contractual que abrió la puerta a las ofertas

La situación de Diego Valoyes es particular. El jugador todavía pertenece a Juárez FC de México, club que tomó la decisión de no continuar apostando por él tras un ciclo marcado por altibajos y algunas dificultades físicas que impidieron que alcanzara el rendimiento esperado.

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Ante ese panorama, el conjunto mexicano decidió cederlo durante un año a Talleres de Córdoba, institución donde el colombiano vivió los momentos más destacados de su carrera profesional.

La cesión fue diseñada para extenderse hasta el final del contrato que une a Valoyes con Juárez, vínculo que termina el próximo 31 de diciembre. La intención del club mexicano fue reducir carga salarial y cerrar definitivamente su relación contractual con el futbolista.

Aunque el primer semestre de 2026 no resultó especialmente brillante para el extremo en territorio argentino, el jugador siente que todavía puede aportar más y quiere aprovechar estos meses para buscar una revancha deportiva.

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Atlético Nacional volvió a tocar la puerta

Entre los equipos colombianos interesados, Atlético Nacional es quien más ha insistido por los servicios del atacante.

No es la primera vez que el conjunto Verdolaga intenta ficharlo. Durante el pasado mercado de enero ya existieron acercamientos importantes y las conversaciones avanzaron durante varios días. Sin embargo, en aquel momento el jugador prefirió regresar a Talleres, convencido de que aún podía recuperar su mejor nivel en Córdoba.

Ahora el panorama vuelve a repetirse.

Con la renovación deportiva que adelanta el club antioqueño y los cambios que se vienen produciendo en la estructura futbolística, en Nacional consideran que Valoyes reúne características ideales para potenciar el nuevo proyecto.

Su velocidad, desequilibrio y experiencia internacional son atributos que siguen siendo altamente valorados dentro de la institución paisa.

Junior quiere asegurar el negocio desde ahora

Por el lado de Junior de Barranquilla, la estrategia parece diferente.

El actual bicampeón del fútbol colombiano no siente urgencia inmediata por cerrar la operación, pero sí busca adelantarse a futuros movimientos del mercado.

La dirigencia rojiblanca contempla dos caminos:

Intentar la llegada inmediata del futbolista.

Negociar un preacuerdo que garantice su incorporación en enero de 2027.

Esta última alternativa ha tomado fuerza en las últimas horas. La idea sería permitir que Valoyes complete tranquilamente los seis meses que le restan en Argentina y luego incorporarlo como agente libre para el proyecto deportivo que el club está construyendo con miras a la Copa Libertadores 2027.

En Barranquilla consideran que un jugador con su recorrido puede aportar jerarquía y experiencia a una plantilla que aspira a competir al máximo nivel continental.

La estabilidad laboral pesa en la decisión

Uno de los factores que más han llamado la atención del entorno del futbolista es la duración de las propuestas.

Tanto Atlético Nacional como Junior le han planteado contratos por dos temporadas, una garantía importante para cualquier jugador que se acerca a los 30 años.

Aunque los salarios ofrecidos no igualan los ingresos que actualmente percibe en Argentina, la posibilidad de asegurar estabilidad laboral por un período más amplio representa un argumento fuerte dentro de la evaluación que realiza el atacante.

Sin embargo, por ahora, esa ventaja no ha sido suficiente para modificar su hoja de ruta.

La postura actual de Diego Valoyes

Tras escuchar los planteamientos de ambos clubes, Diego Valoyes ya comunicó una primera decisión.

El jugador agradeció el interés y dejó abierta la puerta para futuras conversaciones, pero manifestó que su prioridad inmediata es permanecer en Talleres de Córdoba hasta finalizar el contrato vigente.

La intención del extremo es completar estos seis meses, recuperar protagonismo y, una vez quede como agente libre, analizar con mayor tranquilidad todas las opciones que aparezcan en el mercado.

Por ahora, ni Atlético Nacional ni Junior de Barranquilla se retiran de la carrera. Ambos seguirán atentos a cualquier cambio de escenario, conscientes de que el futuro de Valoyes todavía está lejos de quedar completamente definido y que los próximos meses serán determinantes para conocer dónde continuará su carrera.