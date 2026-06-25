La fase de grupos del Mundial 2026 entra en uno de sus días más determinantes. Este jueves 25 de junio se disputará la tercera jornada de los grupos D, E y F, una programación cargada de partidos que pueden definir clasificaciones, eliminaciones y posiciones clave de cara a los dieciseisavos de final.

Selecciones históricas como Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Paraguay saltarán al campo en una jornada donde algunos equipos ya tienen parte del trabajo hecho, mientras otros afrontan noventa minutos decisivos para mantener vivo el sueño mundialista. La tensión aumenta y los márgenes de error prácticamente desaparecen.

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Repase en detalle dónde ver la jornada de hoy en Colombia

3:00 p.m. | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) — DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+

— DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ 3:00 p.m. | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) — DSPORTS

— DSPORTS 6:00 p.m. | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) — DSPORTS / WIN SPORTS

— DSPORTS / WIN SPORTS 6:00 p.m. | Japón vs. Suecia (Grupo F) — DSPORTS

— DSPORTS 9:00 p.m. | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) — DSPORTS

— DSPORTS 9:00 p.m. | Paraguay vs. Australia (Grupo D) — DSPORTS

Grupo E: Ecuador se juega la vida y Costa de Marfil busca cerrar la clasificación

Ecuador vs. Alemania

La selección ecuatoriana llega a la última fecha con la obligación de sumar de a tres si quiere seguir aspirando a la clasificación. Después de una campaña irregular, el conjunto sudamericano afronta un desafío enorme frente a una Alemania que ya aseguró el primer puesto de la zona.

Los europeos podrían dar descanso a algunas de sus principales figuras, pero la profundidad de su plantilla mantiene intacto el nivel de exigencia para Ecuador, que no tiene margen para especular.

Curazao vs. Costa de Marfil

Costa de Marfil estuvo muy cerca de sellar su clasificación en la fecha anterior, pero un gol recibido en los minutos finales dejó todo abierto para la jornada decisiva.

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Ahora, los africanos necesitan al menos un empate para avanzar sin sobresaltos. Del otro lado aparece una Curazao que todavía conserva posibilidades matemáticas y que buscará una victoria capaz de convertir su participación en una de las historias más sorprendentes de esta fase de grupos.

Grupo F: Países Bajos y Japón quieren terminar el trabajo

Japón vs. Suecia

Se perfila como uno de los encuentros más atractivos del día. Japón ha demostrado ser una de las selecciones más dinámicas del campeonato, mientras que Suecia llega con opciones reales de clasificación y la necesidad de sumar.

Los asiáticos ya tienen asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, pero todavía aspiran a quedarse con el liderato del grupo. Suecia, con tres puntos en la tabla, sabe que una victoria le permitiría avanzar sin depender de otros resultados.

Túnez vs. Países Bajos

Aunque enfrenta a una selección clasificada contra otra ya eliminada, el partido promete emociones. Túnez intentará despedirse del torneo dejando una mejor imagen y regalando una última alegría a sus aficionados.

Países Bajos, en cambio, buscará asegurar el primer puesto de la zona para afrontar los cruces de eliminación directa con una posición más favorable en el cuadro.

Grupo D: una auténtica final por la clasificación

Paraguay vs. Australia

Pocos partidos reúnen tantos ingredientes como este. Paraguay y Australia llegan igualados en puntos y con el futuro completamente abierto en el grupo.

Aunque algunos escenarios podrían favorecer un empate, ambos equipos saben que depender de otros resultados siempre representa un riesgo. Se espera un compromiso intenso, físico y cargado de tensión, con la clasificación en juego desde el primer minuto.

Turquía vs. Estados Unidos

Estados Unidos afronta el cierre de la fase de grupos con la tranquilidad de haber asegurado tanto la clasificación como el liderato de la zona. Esto podría abrir la puerta a rotaciones y minutos para futbolistas que aún no han tenido protagonismo.

La situación es muy distinta para Turquía. Tras dos derrotas consecutivas, el combinado europeo quedó sin opciones de avanzar y buscará despedirse del torneo ofreciendo una actuación más competitiva antes de iniciar un inevitable proceso de análisis y autocrítica.

Una jornada con mucho más que tres puntos en juego

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo final y cada partido adquiere un valor especial. Este jueves habrá selecciones celebrando clasificaciones, otras despidiéndose del torneo y varias cuentas pendientes por resolver en distintos estadios de Estados Unidos.

Para los aficionados será una de esas jornadas ideales para seguir varios encuentros al mismo tiempo y comprobar, una vez más, que en una Copa del Mundo cualquier detalle puede terminar cambiando la historia.