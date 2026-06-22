La Selección Argentina afronta un duelo determinante este lunes ante Austria en Dallas, Texas, por la fase de grupos del Mundial 2026. Un partido que puede sellar de manera anticipada la clasificación de la vigente campeona del mundo y, al mismo tiempo, abrirle la puerta a Lionel Messi para seguir agrandando su historia en la competencia.

Argentina busca el pase anticipado en un grupo que aprieta

Tras su debut con victoria 3-0 ante Argelia, la Albiceleste llega con confianza y la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a la siguiente fase. El equipo dirigido por Lionel Scaloni atraviesa un gran momento colectivo, con ocho triunfos consecutivos y una racha mundialista de siete partidos sin derrotas.

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Además, la eficacia ofensiva es uno de sus grandes argumentos: ha marcado tres goles en cada uno de sus últimos tres partidos mundialistas, reflejando un funcionamiento sólido y una identidad clara en ataque.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. Austria, dirigida por Ralf Rangnick, también llega en buen estado tras vencer 3-1 a Jordania en su estreno y promete un planteamiento intenso, con presión alta y ambición competitiva ante uno de los grandes favoritos.

El partido también tiene un valor histórico, ya que será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, un detalle que añade un matiz especial al cruce en territorio estadounidense.

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Messi, a un paso de un récord absoluto en la historia de los Mundiales

Todas las miradas vuelven a posarse sobre Lionel Messi, que llega tras un estreno brillante con triplete y 16 goles en la historia de los Mundiales, cifra que lo iguala con el alemán Miroslav Klose en lo más alto del registro histórico.

Un nuevo gol lo dejaría en solitario como máximo artillero de todos los tiempos en la Copa del Mundo, consolidando aún más una carrera legendaria que sigue vigente a sus 39 años.

El impacto del capitán argentino no solo se mide en números, sino también en la influencia dentro del equipo, algo que destacó su compañero Enzo Fernández en la previa del encuentro.

“Darle la pelota y que haga magia”

Enzo Fernández fue claro al describir el plan del equipo en torno a Messi y su influencia en el juego ofensivo de Argentina.

“Lo estamos demostrando con la pelota, sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre”, afirmó el mediocampista.

El volante también recordó el vínculo personal con el capitán y el camino compartido hasta el título mundial en Catar 2022.

“Sí, me acuerdo mucho de la carta. La verdad que fue un momento difícil para todos los argentinos, y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente porque compartí muchos momentos con él y aprendí muchísimo a su lado”, señaló.

“Es una gran persona, es un gran jugador que ya no hace falta describirlo en palabras. Hoy en día creo que no me alcanzarían los libros para escribir todo lo que aprendí a su lado y todos esos momentos que compartimos juntos”, añadió.

Argentina llega con el objetivo de sellar su clasificación, pero también con la expectativa latente de ver si Messi vuelve a escribir otra página histórica en el Mundial 2026.