La Selección Colombia afronta este jueves un partido determinante en el Mundial 2026. En el estadio Akron de Guadalajara, la Tricolor se medirá ante la República Democrática del Congo con la posibilidad de encaminar de forma anticipada su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El triunfo en el debut frente a Uzbekistán dejó buenas sensaciones en el entorno del equipo y fortaleció varias decisiones de Néstor Lorenzo. Por eso, a pocas horas del encuentro, el seleccionador ya tiene prácticamente definida la estructura titular, con solo una duda en el frente de ataque.

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La base del equipo de Lorenzo se mantiene firme

Más allá de algunos análisis por el gol recibido en el estreno, el arco seguirá sin cambios y Camilo Vargas continuará como titular. En defensa tampoco se esperan novedades, con una línea consolidada que ha sido clave durante el proceso.

En la mitad del campo, el doble pivote también parece definido. Gustavo Puerta ha ganado terreno para acompañar a Jefferson Lerma, por encima de Richard Ríos, en una decisión que se ha ido consolidando con el paso de los partidos.

Más adelante, la idea tampoco cambia. Jhon Arias y Luis Díaz seguirán ocupando los costados, mientras que James Rodríguez continuará como eje creativo y capitán del equipo, pese a no haber alcanzado su mejor nivel físico en el debut.

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Los 11 de Colombia vs Congo en Guadalajara

Arquero: Camilo Vargas

Camilo Vargas Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica

Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica Volantes de primera línea: Jefferson Lerma y Gustavo Puerta

Jefferson Lerma y Gustavo Puerta Volantes ofensivos: Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz

Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz Delantero: Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba

La única duda está en el ataque

La gran incógnita de Lorenzo está en el delantero. Luis Javier Suárez fue titular ante Uzbekistán, pero su rendimiento dejó dudas: poca incidencia en el juego ofensivo y sin remates directos al arco.

En ese contexto, Jhon Córdoba aparece como una alternativa seria para iniciar. El atacante ya está completamente recuperado de sus molestias físicas y ofrece un perfil distinto, con mayor potencia, juego de espaldas y capacidad para el duelo físico, algo que podría ser clave ante una defensa africana exigente.

La decisión final se tomará poco antes del partido, según las últimas evaluaciones del cuerpo técnico.

Colombia quiere sostener su identidad en el Mundial

Más allá de posibles ajustes puntuales, Néstor Lorenzo ha sido claro en mantener la idea futbolística que ha caracterizado a la Selección Colombia durante su proceso.

El entrenador reconoció que la República Democrática del Congo ha mostrado variantes interesantes en sus últimos partidos y advirtió sobre su capacidad en transición y el poder de sus delanteros.

“Lo que teníamos estudiado de Congo ha variado bastante en sus dos últimos partidos. Previo al Mundial jugaron un amistoso intenso contra Dinamarca y en el debut contra Portugal los sentí sobrios y sin temores. Tiene dos delanteros importantes y debemos evitar las transiciones”, señaló el seleccionador.

Aun así, Lorenzo insistió en que el plan no cambia:

“Nosotros no vamos a renunciar a nuestro estilo y la identidad que ya construimos en todo este proceso. Siempre hay detalles por ajustar y para este partido me gustaría que fuéramos un poco más efectivos en ataque”.

Con la clasificación al alcance, Colombia buscará reafirmar su buen inicio y dar un paso clave hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026.