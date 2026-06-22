El mercado de fichajes continúa moviéndose con intensidad en el Fútbol Profesional Colombiano, y uno de los nombres que empezó a ganar fuerza en las últimas horas es el de Jeison Quiñones. El defensor central de 28 años, actualmente vinculado al Yokohama Marinos de la Primera División de Japón, analiza seriamente la posibilidad de regresar al país pese a que su situación contractual y deportiva en territorio asiático no presenta mayores inconvenientes.

Al zaguero todavía le restan seis meses de contrato con la escuadra japonesa, pero su intención es encontrar una fórmula que le permita llegar a un acuerdo amistoso con los directivos del club para rescindir el vínculo de manera anticipada. El objetivo es claro: volver a Colombia y asumir un nuevo reto en uno de los equipos más importantes del país.

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Un regreso que pasa por razones personales y deportivas

Según se pudo conocer, Jeison Quiñones ha sido completamente transparente con los dirigentes del Yokohama Marinos. El jugador ha manifestado su agradecimiento por el trato recibido durante su etapa en Japón y reconoce que tanto el club como la liga le han brindado una experiencia positiva desde todos los puntos de vista.

Sin embargo, después de un año en Asia, el defensor considera que ha llegado el momento de regresar a Colombia por razones familiares y personales. A ello se suma un factor que también pesa en su decisión: el interés concreto de varios clubes grandes del país.

Para Quiñones, que durante su carrera en Colombia defendió las camisetas de Bogotá FC, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y Águilas Doradas, esta puede ser la oportunidad ideal para dar el salto a una institución de mayor dimensión dentro del fútbol nacional.

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DIM es quien más ha avanzado

De los tres interesados, el que más pasos ha dado hasta ahora es el DIM.

La dirigencia del cuadro antioqueño ya trasladó una propuesta económica al entorno del futbolista y mantiene conversaciones activas para evaluar la viabilidad de la operación. Aunque el salario ofrecido está lejos de los números que actualmente percibe en Japón, el jugador entiende que un eventual regreso al fútbol colombiano implica ajustarse a las condiciones del mercado local.

Hoy por hoy, la oferta del conjunto dirigido por Luis Amaranto Perea es la que más interés despierta en el defensor.

El principal obstáculo radica en que ni el DIM ni los demás equipos interesados contemplan realizar un pago al Yokohama Marinos por los seis meses restantes de contrato. La idea es que el propio futbolista logre negociar su salida y obtenga la carta de libertad mediante un acuerdo directo con la institución japonesa.

América de Cali sigue atento a la situación

Aunque recientemente incorporó al defensor Brayan Córdoba, América de Cali no ha descartado la posibilidad de fichar a Quiñones.

En el club escarlata saben que el jugador observa con buenos ojos la propuesta del DIM, pero también consideran que la negociación aún está abierta y permanecen atentos a cualquier cambio en el panorama.

Además, existe un factor que América considera relevante dentro de la operación: la afinidad que el futbolista tiene con la institución. En Cali entienden que ese componente emocional podría convertirse en un elemento importante si las conversaciones con Medellín no llegan a buen puerto.

Eso sí, desde lo económico, los escarlatas reconocen que hoy su propuesta está por debajo de la presentada por el cuadro antioqueño.

Atlético Nacional mantiene a Quiñones como alternativa

En el caso de Atlético Nacional, el interés existe, pero la prioridad sigue siendo otra.

El conjunto verdolaga concentra gran parte de sus esfuerzos en concretar el regreso de Stefan Medina, quien actualmente adelanta conversaciones para salir de Rayados de Monterrey y regresar al club donde inició su carrera profesional.

La dirigencia encabezada por Víctor Marulanda mantiene optimismo respecto a esa negociación y espera tener novedades en los próximos días. Por esa razón, Nacional no ha profundizado todavía en una eventual operación por Quiñones.

No obstante, dentro del club consideran al defensor como una alternativa de alto nivel en caso de que el negocio por Medina no llegue a concretarse. Si eso ocurre, el interés podría transformarse rápidamente en una negociación formal.

Un nombre que seguirá dando de qué hablar

Mientras resuelve su situación contractual en Japón, Jeison Quiñones observa cómo su nombre gana protagonismo en el mercado colombiano. El defensor sabe que el tiempo juega un papel importante y que cualquier avance dependerá, en gran medida, de alcanzar un acuerdo satisfactorio con el Yokohama Marinos. Por ahora, el DIM parece llevar ventaja en la carrera, América de Cali se mantiene expectante y Atlético Nacional conserva abierta una puerta que podría activarse en cualquier momento. Todo indica que el futuro del zaguero será uno de los temas más interesantes de seguir en los próximos días dentro del mercado del FPC.