La Selección Colombia afrontará este martes un partido de enorme importancia frente a la República Democrática del Congo en la segunda jornada del Mundial 2026. Más allá de lo que está en juego para las aspiraciones de clasificación, el compromiso añade un nuevo capítulo a una relación futbolística que la Tricolor ha construido durante décadas frente a selecciones africanas, rivales que han aparecido de manera recurrente en amistosos, eliminatorias mundialistas y fases finales de la Copa del Mundo.

Aunque será el primer enfrentamiento oficial entre Colombia y Congo, el historial del combinado nacional frente a equipos africanos ofrece una mezcla de buenos resultados, tropiezos inesperados y algunos partidos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados.

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Italia 1990: Camerún y una eliminación que quedó para la historia

La primera gran experiencia mundialista de Colombia frente a un rival africano llegó en los octavos de final de Italia 1990.

Tras superar la fase de grupos, la selección dirigida por Maturana se cruzó con Camerún. El partido parecía destinado a la prórroga sin mayores sobresaltos hasta que apareció el legendario Roger Milla, quien aprovechó un error de José René Higuita para marcar uno de los goles más recordados en la historia de los Mundiales.

La derrota por 2-1 significó la eliminación colombiana, pero también dejó una de las imágenes más icónicas del fútbol nacional.

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Francia 1998: Túnez y la única alegría del torneo

Ocho años después, Colombia volvió a encontrarse con un representante africano.

En Francia 1998, la selección dirigida por Hernán Darío Gómez derrotó 1-0 a Túnez gracias a una anotación de Léider Preciado. Aquel triunfo tuvo un valor especial porque terminó siendo la única victoria colombiana en ese Mundial.

Pese al resultado, la Tricolor no logró avanzar de ronda. La derrota inicial frente a Rumania y la caída definitiva ante Inglaterra terminaron sentenciando la eliminación en fase de grupos.

Brasil 2014: Costa de Marfil en el camino de la mejor Colombia

La mejor actuación de Colombia en una Copa del Mundo también incluyó un enfrentamiento africano.

Durante Brasil 2014, el equipo dirigido por José Néstor Pékerman derrotó 2-0 a Costa de Marfil en la segunda fecha de la fase de grupos. Los goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero permitieron consolidar una campaña brillante que más tarde llevaría a la Tricolor hasta los cuartos de final.

Aquel equipo encadenó cuatro victorias consecutivas y solo fue detenido por el anfitrión Brasil, en lo que sigue siendo la participación más destacada de Colombia en los Mundiales.

Rusia 2018: Senegal y una clasificación sufrida

La historia volvió a repetirse en Rusia 2018.

En la última jornada de la fase de grupos, Colombia necesitaba vencer a Senegal para asegurar su clasificación. El partido fue cerrado y exigente, pero apareció Yerry Mina con un cabezazo decisivo que decretó el 1-0 definitivo.

La victoria permitió a la Tricolor avanzar a los octavos de final como líder de su grupo, aunque posteriormente quedaría eliminada frente a Inglaterra en una dramática definición por penales.

Un historial favorable frente a selecciones africanas

El primer antecedente de Colombia frente a un seleccionado africano se produjo durante la preparación para el Mundial de Italia 1990. Bajo la dirección técnica de Francisco Maturana, la Tricolor empató 1-1 frente a Egipto y abrió una serie de enfrentamientos que con el paso de los años incluiría a Liberia, Sudáfrica, Marruecos, Senegal, Camerún, Túnez, Nigeria, Argelia y ahora la República Democrática del Congo.

Tomando en cuenta todos los partidos oficiales y amistosos disputados hasta la actualidad, el balance colombiano es claramente favorable:

20 partidos disputados

11 victorias

5 empates

4 derrotas

27 goles a favor

15 goles en contra

63,3 % de efectividad

Durante varios años el dominio fue aún más marcado. Sin embargo, el crecimiento competitivo de las selecciones africanas ha equilibrado los enfrentamientos y ha convertido cada duelo en una prueba exigente para Colombia.

Camerún 2003: una semifinal marcada por la tragedia

La historia entre Colombia y las selecciones africanas también tiene un capítulo imposible de separar de la memoria del fútbol mundial. Ocurrió en la Copa Confederaciones de 2003, disputada en Francia, torneo al que la Tricolor llegó como campeona de la Copa América 2001. El equipo colombiano alcanzó las semifinales y allí se encontró nuevamente con Camerún, que terminó imponiéndose por 1-0 para avanzar a la final.

Sin embargo, el resultado pasó rápidamente a un segundo plano. Durante el encuentro, el mediocampista camerunés Marc-Vivien Foé sufrió un colapso sobre el terreno de juego y posteriormente falleció, en una de las tragedias más impactantes que ha vivido el fútbol internacional. La noticia conmocionó a jugadores, entrenadores y aficionados de todo el mundo, convirtiendo aquel partido en un recuerdo imborrable que trascendió por completo lo deportivo y quedó grabado para siempre en la historia de la competición.

El recuerdo más reciente no fue positivo

El último antecedente frente a una selección africana dejó una sensación amarga. El 15 de octubre de 2019, el equipo dirigido por Carlos Queiroz cayó 3-0 frente a Argelia en un partido amistoso que generó numerosas críticas por el rendimiento colectivo del conjunto cafetero.

Ese resultado permanece como la derrota más reciente ante un rival africano y sirve como advertencia para una Colombia que llega al Mundial con mayores aspiraciones, pero consciente de que estos equipos han elevado considerablemente su nivel en los últimos años.

También existe una curiosidad con Egipto, selección a la que Colombia ha enfrentado en dos ocasiones y con idéntico resultado: empate 1-1 antes de Italia 1990 e igualdad nuevamente durante la preparación para Rusia 2018.

Un nuevo capítulo frente al Congo

Ahora será el turno de la República Democrática del Congo, una selección que llega fortalecida tras sorprender con un empate frente a Portugal y que buscará seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

Para Colombia, el reto no solo pasa por acercarse a la clasificación. También representa una nueva oportunidad para ampliar un historial favorable frente a los equipos africanos y confirmar que las buenas experiencias mundialistas ante rivales de ese continente pesan más que los tropiezos que dejaron huella en el pasado.