La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su punto final y el Club América recibe al Atlas FC en un duelo cargado de tensión y expectativas. Ambos equipos necesitan sumar para asegurar su lugar en la Liguilla, en un partido que promete ser abierto, sin especulación y con ritmo alto. El estadio Azteca volverá a ser protagonista, empujando a unas Águilas que saben que no pueden fallar en casa.

Club América vs Atlas de Guadalajara por Televisión y Streaming

MÉXICO: Hora: 9:05 p.m. Televisión: Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium

ESTADOS UNIDOS: Hora: 10:05 p.m. Televisión: TUDN USA y Univisión Streaming: Paramount+, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo



Cierre apretado para las Águilas

El conjunto local viene de una victoria clave ante León, en un partido que parecía complicarse tras dejar escapar una ventaja inicial. Finalmente, un penal convertido por Alejandro Zendejas selló el 2-3 que mantiene vivas sus aspiraciones.

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Ese resultado no solo sumó puntos importantes, sino que también dejó en evidencia la capacidad del equipo para reaccionar en momentos adversos, algo fundamental en este tipo de instancias.

El Club América llega con un dominio claro sobre su rival. Ha ganado los últimos cinco enfrentamientos ante el Atlas FC, una racha que refuerza su favoritismo en la previa de este compromiso decisivo.

Además, el equipo azulcrema necesita el triunfo para mejorar su posición en la tabla general y encarar la fase final con mayor confianza, luego de un año en el que no ha logrado sostener su mejor versión.

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Atlas también llega con opciones

El Atlas FC no se queda atrás en la pelea. Con 23 puntos y ubicado en la séptima posición, el equipo tapatío aún tiene posibilidades de asegurar su lugar entre los ocho mejores.

El empate sin goles ante Tigres en la jornada anterior dejó sensaciones mixtas, pero mantiene al equipo dentro de la zona de clasificación. Ahora, el reto será sumar en un escenario complejo y ante un rival que históricamente le ha costado.

Un partido sin margen para especular

La necesidad de ambos equipos anticipa un duelo dinámico, con propuestas ofensivas y espacios en ambas áreas. El Club América buscará imponer condiciones desde el inicio, mientras que el Atlas FC intentará competir desde el orden y aprovechar sus oportunidades.

Con la Liguilla en juego, cada detalle puede inclinar la balanza en un partido que promete emociones hasta el final.

Club América vs Atlas: alineaciones probables

América:

Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas

Entrenador: André Soares Jardine

Atlas:

Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Diego González, Paulo Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Gustavo Ferrareis; Arturo González y Eduardo Aguirre

Entrenador: Gonzalo Pineda