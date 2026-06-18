La continuidad de David González al frente de América de Cali despejó uno de los grandes interrogantes que tenía el club para el segundo semestre de 2026. Con el proyecto deportivo ratificado, ahora la prioridad pasa por fortalecer una plantilla que quedó en deuda en varios sectores del campo. Entre todas las posiciones analizadas por el cuerpo técnico y la dirigencia, hay una que aparece marcada en rojo desde hace meses: la del centro delantero.

Desde comienzos de año, el entrenador ha insistido en la necesidad de contar con un atacante especialista de área, un futbolista que viva cerca del arco rival y que pueda transformar en goles el volumen ofensivo que genera el equipo. Esa búsqueda ha llevado a la institución a estudiar múltiples alternativas y, tras varias semanas de trabajo conjunto entre el técnico, el gerente deportivo José Iván Vélez y la presidenta Marcela Gómez, ya quedaron definidos dos nombres que encabezan la lista.

ADVERTISEMENT

La búsqueda del ‘9’ que América no ha podido encontrar

La necesidad de reforzar el ataque no nació ahora. Durante buena parte de 2026, América de Cali ha intentado resolver una posición que nunca terminó de consolidarse.

El club inició la temporada con Adrián Ramos y el joven Papula Garcés como alternativas principales. Después dedicó varias semanas a intentar concretar la llegada del uruguayo José Neris, negociación que finalmente no prosperó. Más adelante llegaron Daniel Valencia y Thomas Ángel, dos jugadores que siguen siendo valorados por David González y que continúan dentro de sus planes.

Sin embargo, el cuerpo técnico considera que ninguno reúne exactamente las características que está buscando para liderar el frente de ataque. Por eso la búsqueda continúa y ahora apunta hacia dos delanteros con experiencia y recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano.

ADVERTISEMENT

Los elegidos son:

Francisco Fydriszewski , actualmente en Independiente Medellín.

, actualmente en Independiente Medellín. Santiago Giordana, atacante de Millonarios.

Francisco Fydriszewski, la prioridad del América

Dentro de la carpeta de posibles refuerzos, el nombre que más seduce a David González es el de Francisco Fydriszewski.

El delantero de 33 años tiene contrato vigente por seis meses más con el Independiente Medellín y ha mostrado un rendimiento que ha dejado satisfechas a varias partes dentro de la institución antioqueña. Aun así, el club no cerró la puerta a una posible negociación siempre y cuando la propuesta resulte conveniente.

El atacante se siente cómodo en Medellín y no tiene afán por salir. No obstante, también ha solicitado a su entorno que estudie cualquier posibilidad interesante que aparezca en el mercado.

La tarea para América de Cali no será sencilla. El principal obstáculo es deportivo. Mientras los escarlatas no tendrán competencia internacional en el segundo semestre, el DIM afrontará los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, escenario que representa una vitrina importante para cualquier futbolista.

A eso se suma otro competidor de peso. Desde Chile también existe interés de la Universidad Católica, equipo que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pese a ese panorama, David González considera que Fydriszewski reúne exactamente las condiciones que necesita su proyecto. Por eso ha pedido que el club estructure una propuesta sólida y haga un esfuerzo importante para intentar convencer al delantero.

Santiago Giordana aparece como una alternativa viable

El otro nombre que sigue muy de cerca la dirigencia americana es el de Santiago Giordana.

El atacante argentino de 31 años continúa vinculado a Millonarios, aunque su situación deportiva apunta a un posible cambio de rumbo. A pesar de los buenos números que registró durante su etapa en Perú, en Bogotá no logró consolidarse plenamente y gran parte de su ciclo estuvo condicionado por la falta de continuidad.

A ello se suma que el jugador fue sometido a una intervención quirúrgica en enero. Actualmente está recuperado y listo para iniciar trabajos de campo con normalidad, pero esa situación genera algunas dudas dentro del análisis que realiza el cuerpo técnico escarlata.

Giordana tiene contrato por seis meses más con Millonarios, aunque ha manifestado su deseo de rescindir anticipadamente el vínculo para buscar una nueva oportunidad deportiva. Tanto el DIM como América de Cali han mostrado interés y el delantero está dispuesto a escuchar propuestas.

Lo que más gusta de él es su capacidad para moverse en espacios reducidos, su inteligencia dentro del área y su facilidad para encontrar situaciones de gol. Sin embargo, David González mantiene cierta cautela, pues considera que podría necesitar un periodo de adaptación para recuperar completamente su mejor nivel competitivo.

América acelera decisiones para el segundo semestre

La intención del club es avanzar rápidamente en la contratación de un nuevo delantero para que pueda realizar la pretemporada completa bajo las órdenes de David González. En la dirigencia entienden que el margen de error es cada vez menor y que el equipo necesita incorporar gol, experiencia y presencia en el área rival.

Por ahora, Francisco Fydriszewski y Santiago Giordana son los dos nombres que concentran la atención de América de Cali. Uno aparece como la gran prioridad deportiva; el otro, como una alternativa que podría ganar terreno dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones durante los próximos días. Lo cierto es que la búsqueda del ansiado ‘9’ continúa y en el Pascual Guerrero esperan que esta vez la apuesta termine convirtiéndose en la solución definitiva para una posición que ha sido un verdadero dolor de cabeza durante todo el año.