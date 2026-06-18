En Junior de Barranquilla se respira tranquilidad tras la conquista del bicampeonato de la Liga BetPlay, pero eso no significa que el club haya bajado la intensidad en su planificación deportiva. Todo lo contrario. La dirigencia encabezada por la familia Char ya trabaja con una visión de largo plazo y tiene un objetivo que empieza a marcar cada decisión: llegar a la Copa Libertadores 2027 con una plantilla capaz de competir al más alto nivel continental.

Bajo esa premisa, el cuadro rojiblanco ha comenzado a explorar el mercado en busca de jugadores con jerarquía, experiencia y recorrido internacional. En los últimos días surgieron los nombres de Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, pero no son los únicos futbolistas de peso que aparecen en el radar tiburón.

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Ahora, la institución también acelera gestiones para intentar concretar el regreso de un futbolista que conoce perfectamente la casa y que dejó huella durante sus anteriores etapas en Barranquilla.

Gabriel Fuentes, otro nombre que ilusiona en Junior

El apuntado es Gabriel Rafael Fuentes, lateral izquierdo samario que actualmente pertenece al Fortaleza Esporte Clube de Brasil.

Dentro de Junior consideran que se trata de una apuesta con muy poco margen de error. Fuentes es producto de las divisiones menores del club y ya demostró en dos ciclos diferentes que tiene las condiciones para rendir con la camiseta rojiblanca.

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Su recorrido en la institución incluye:

Cinco títulos obtenidos con Junior.

Dos etapas exitosas defendiendo los colores del club.

Amplio conocimiento del entorno deportivo y competitivo de Barranquilla.

Identificación plena con la institución y la afición.

Por eso, en el equipo barranquillero existe la convicción de que una eventual vuelta no requeriría procesos largos de adaptación. La idea es que pueda incorporarse rápidamente y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo.

La situación contractual en Brasil

La operación, sin embargo, no depende exclusivamente de la voluntad de Junior.

Actualmente, el lateral tiene contrato vigente con Fortaleza por seis meses más. Aunque el club brasileño no ha cerrado la puerta a una salida anticipada, sí espera recibir una compensación económica que le permita cubrir la eventual baja del jugador.

En Barranquilla son conscientes de esa situación y tampoco descartan realizar una inversión para destrabar el negocio.

Un detalle que juega a favor de los rojiblancos es la postura del propio futbolista. Según se pudo conocer, Fuentes ya manifestó su disposición para regresar al equipo donde vivió los momentos más importantes de su carrera.

Durante el 2026, el samario ha disputado 17 compromisos con Fortaleza, alternando entre titularidades y participaciones desde el banco de suplentes. Aunque el entrenador Thiago Carpini valora sus condiciones, también dejó claro que no pondrá obstáculos si todas las partes encuentran un acuerdo satisfactorio.

Alfredo Arias ya tiene definido el plan

La búsqueda de un lateral izquierdo responde directamente a una estrategia diseñada por el cuerpo técnico de Alfredo Arias.

En las últimas semanas se autorizó la salida de Jhon Navia, quien solicitó marcharse para encontrar mayor continuidad en otro proyecto deportivo. Paralelamente, el club decidió blindar a Yeison Suárez, futbolista que despertó interés en distintos equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

Con ese panorama, la idea del entrenador uruguayo es construir una competencia interna fuerte en una posición que considera fundamental para los retos que vienen.

La llegada de Fuentes permitiría elevar el nivel de exigencia dentro de la plantilla y ofrecer variantes de calidad para afrontar un calendario que promete ser mucho más exigente a partir de 2027.

Por ahora, las conversaciones continúan avanzando y en Junior existe optimismo. El jugador ya dio señales positivas, Fortaleza se muestra dispuesto a negociar y la dirigencia tiburona considera que el regreso de un campeón de la casa puede convertirse en otra pieza importante dentro del ambicioso proyecto que busca mantener al club en la cima del fútbol colombiano y llevarlo a competir con fuerza en el escenario internacional.