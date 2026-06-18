La Selección Colombia comenzó con paso firme su camino en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 1-3 a Uzbekistán este miércoles en el Estadio Ciudad de México y se instaló en la primera posición del Grupo K, gracias a una actuación sólida que tuvo como figuras a Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

El conjunto cafetero dominó buena parte del compromiso, supo reaccionar tras el empate parcial de los asiáticos y terminó asegurando una victoria que le permite mirar con optimismo los próximos desafíos de la fase de grupos.

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Colombia impuso condiciones desde el inicio

Como suele ocurrir en sus encuentros, Uzbekistán apostó por esperar y ceder la posesión. La iniciativa fue completamente de Colombia, que comenzó a generar aproximaciones peligrosas después de los primeros minutos de estudio.

La primera gran oportunidad llegó en el minuto 17 con un remate de media distancia de Jhon Arias que exigió a la defensa rival. Aunque el partido perdió intensidad tras la pausa de hidratación, los sudamericanos mantuvieron el control del balón y siguieron buscando espacios.

Luis Díaz estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 31 cuando estrelló un disparo en el palo derecho. El extremo guajiro siguió siendo protagonista y diez minutos más tarde asistió a Daniel Muñoz, quien definió con precisión dentro del área para establecer el 0-1 al minuto 41.

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Reacción uzbeka y respuesta inmediata de Luis Díaz

La segunda mitad mantuvo el mismo libreto, con una Selección Colombia dominante en territorio rival y un Uzbekistán atento a cualquier posibilidad de contraataque.

Sin embargo, en el minuto 60 llegó la sorpresa. Eldor Shomurodov remató al arco, Camilo Vargas no logró controlar el balón y Abbosbek Fayzullaev aprovechó el rebote para igualar el marcador con un cabezazo.

El empate no alteró el plan colombiano. El equipo mantuvo la calma y apenas cinco minutos después recuperó la ventaja. Gustavo Puerta participó en una jugada colectiva que terminó con un remate de Luis Díaz para el 1-2, en una acción en la que el portero Utkir Yusupov reaccionó tarde.

Campaz sentenció el triunfo en el tiempo añadido

Los minutos finales estuvieron marcados por la tensión. Uzbekistán adelantó líneas y encontró espacios para acercarse al área colombiana, mientras que el conjunto de Lorenzo buscó aprovechar los contragolpes.

Cuando el encuentro parecía definido, llegó el golpe definitivo. En el minuto 90+9, Juan Camilo “Cucho” Hernández habilitó a Jáminton Campaz, quien definió con calidad para sellar el 1-3 y asegurar los tres puntos para la selección nacional.

Con este resultado, Colombia asumió el liderato del Grupo K con tres unidades, superando a Portugal y Congo, mientras que Uzbekistán quedó sin puntos tras la primera jornada.

El próximo 23 de junio, los cafeteros enfrentarán al Congo en Guadalajara, mientras que Uzbekistán buscará recuperarse frente a Portugal en Houston.

Ficha técnica

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov (Jakhongir Urozov m.77), Sherzod Nasrullaev (Farrukh Sayfiev m.46), Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov (Dostonbek Khamdamov m.46), Abbosbek Fayzullaev (Azizbek Amonov m.77); Eldor Shomurodov (Igor Sergeev m.90+3).

Seleccionador: Fabio Cannavaro (Italia).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta (Richard Ríos m.80), Johan Mojica, Davinson Sánchez; James Rodríguez (Jaminton Campaz m.72), Jhon Arias (Kevin Castaño m.90+3), Jefferson Lerma; Luis Díaz (Andrés Gómez m.90+3), Luis Javier Suárez (Cucho Hernández m.80).

Seleccionador: Néstor Lorenzo (Argentina).

Goles: 0-1, m.41: Daniel Muñoz; 1-1, m.60: Abbosbek Fayzullaev; 1-2, m.65: Luis Díaz; 1-3, m.90+9: Jaminton Campaz.

Árbitro: Anthony Taylor, de Inglaterra. Amonestó a Johan Mojica y Abdukodir Khusanov.

Incidencias: Partido del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol disputado en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Azteca, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar.