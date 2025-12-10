Millonarios continúa ajustando su proyecto deportivo para el 2026-I y, en medio de las búsquedas para reforzar posiciones estratégicas, surgió un nuevo nombre que empieza a ganar terreno: Sebastián Valencia. Es un lateral zurdo de 29 años, con presente en Fortaleza CEIF y una de las revelaciones del último año en el fútbol colombiano. Su aparición en el radar azul responde tanto a su rendimiento reciente como a la necesidad del club de fortalecer una zona donde se producirán movimientos importantes.

El rumor tomó fuerza conforme avanzó el análisis de la plantilla: mientras Nicolás Giraldo está cerca de salir y Danovis Banguero, Jhoan Hernández y Samuel Asprilla se mantienen en competencia interna, Millonarios evalúa sumar un perfil con experiencia, ritmo y capacidad ofensiva. En ese escenario, el nombre de Valencia aparece como una opción realista y atractiva para el modelo de juego azul.

Quién es Sebastián Valencia: perfil y características del lateral zurdo

Sebastián Valencia es un futbolista antioqueño de 29 años, lateral zurdo con una carrera construida paso a paso en equipos del fútbol colombiano y con una experiencia internacional que complementa su recorrido. Su perfil se ha destacado por:

Intensidad para recorrer la banda

Capacidad para asociarse y romper por fuera

Buen pie para centros y pelota quieta

Firmeza defensiva en duelos individuales

Participación ofensiva con llegada y finalización

Estas características lo convierten en un jugador polivalente, capaz de actuar como lateral tradicional o como carrilero en línea de tres, algo que Millonarios valora en su plan deportivo.

Trayectoria de Sebastián Valencia: equipos en los que ha jugado

A lo largo de su carrera, Valencia ha competido en diferentes clubes y escenarios:

Limón FC: inició su periplo jugando en el exterior, haciendo parte del plantel del equipo costarricense.

inició su periplo jugando en el exterior, haciendo parte del plantel del equipo costarricense. Boyacá Chicó: Fue el equipo de su debut profesional en el FPC. Arribó para el 2022.

Fue el equipo de su debut profesional en el FPC. Arribó para el 2022. Moca FC (República Dominicana): Tuvo una experiencia internacional que le permitió crecer en ritmo y adaptarse a nuevos estilos de juego, algo que fortaleció su versatilidad.

Tuvo una experiencia internacional que le permitió crecer en ritmo y adaptarse a nuevos estilos de juego, algo que fortaleció su versatilidad. Leones FC: En el Torneo BetPlay encontró continuidad, se consolidó como titular y mejoró aspectos defensivos que le dieron equilibrio.

En el Torneo BetPlay encontró continuidad, se consolidó como titular y mejoró aspectos defensivos que le dieron equilibrio. Fortaleza CEIF (préstamo desde Leones): Su temporada 2025 con Fortaleza fue la que proyectó su nombre a nivel nacional. Allí logró su mejor rendimiento y se convirtió en jugador destacado del campeonato.

Su temporada 2025: números que explican por qué suena en Millonarios

El rendimiento de Sebastián Valencia en 2025 fue uno de los mejores entre los laterales izquierdos del fútbol colombiano. Sus estadísticas reflejan impacto, regularidad y crecimiento:

42 partidos disputados

5 goles anotados

3 asistencias

Participación como lateral y carrilero

Desarrollo constante en sistemas de alta intensidad

Uno de sus goles tuvo un componente simbólico: le anotó a Millonarios en El Campín, el 21 de septiembre de 2025, en un partido de la Liga BetPlay. Ese día marcó de penal contra Diego Novoa, mostrando tranquilidad y personalidad en un escenario grande. Su capacidad goleadora como lateral es un diferencial que pocos jugadores de su posición ofrecen en el medio local.

Por qué Millonarios busca un lateral izquierdo para el 2026-I

La posición de lateral zurdo en Millonarios atraviesa un periodo de evaluación interna. El equipo actualmente cuenta con:

Danovis Banguero , experimentado y referente.

, experimentado y referente. Jhoan Hernández , joven en crecimiento, con buen potencial, pero poca participación profesional.

, joven en crecimiento, con buen potencial, pero poca participación profesional. Samuel Asprilla , polivalente y con proyección, aunque en recuperación de una lesión.

, polivalente y con proyección, aunque en recuperación de una lesión. Nicolás Giraldo, quien no continuaría y apunta a una cesión o salida definitiva.

Con este panorama, Millonarios quiere sumar un jugador que llegue con ritmo, que pueda competir por el puesto desde el primer día y que ofrezca profundidad ofensiva. El perfil de Valencia cumple esos requisitos y agrega un plus de madurez competitiva.

Un nombre que empieza a tomar fuerza en el mercado albiazul

Aunque todavía no hay un anuncio oficial ni negociación confirmada, Sebastián Valencia se instaló como uno de los nombres emergentes del mercado de Millonarios. Su 2025 sólido, su capacidad de aportar en ambos costados de la cancha y su madurez deportiva lo convierten en un candidato natural para reforzar una posición clave del equipo para la temporada 2026-I.

El lateral antioqueño aparece ahora bajo la lupa azul, mientras Millonarios continúa perfilando un plantel competitivo, equilibrado y con mayor profundidad para afrontar los objetivos del próximo año.