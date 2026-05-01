FC Barcelona ha activado un frente clave en su planificación: reforzar la defensa con un perfil zurdo, versátil y con capacidad para sostener una idea de juego exigente. En ese escenario, el nombre de Riccardo Calafiori emerge con fuerza como una opción real, impulsada directamente por Hansi Flick, quien busca piezas que encajen en su modelo dinámico y de salida limpia desde el fondo.

El defensor italiano, actualmente en el Arsenal, reúne condiciones que lo convierten en un candidato ideal. Su situación en Londres, donde ha perdido protagonismo, abre una ventana que el club azulgrana observa con atención.

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Riccardo Calafiori: un perfil que encaja con lo que pide Flick

La petición del técnico alemán es clara: un defensor capaz de rendir en más de una posición y aportar en fase ofensiva. En ese sentido, Calafiori ofrece soluciones inmediatas:

Puede actuar como central zurdo o lateral izquierdo

Destaca por su salida de balón y conducción progresiva

Tiene capacidad para romper líneas con pases filtrados

Aporta agresividad controlada e inteligencia táctica

Para Hansi Flick, este tipo de futbolista es clave en un sistema que exige movilidad constante y precisión en la construcción desde atrás.

El contexto en el Arsenal abre una oportunidad

En el Arsenal, la irrupción de otros nombres ha reducido el protagonismo del italiano, lo que ha generado inquietud en su entorno. Esa pérdida de peso en el equipo inglés ha despertado la posibilidad de un cambio de aire.

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El FC Barcelona interpreta este contexto como una oportunidad de mercado:

El jugador costó cerca de 43 millones de euros

Su salida podría cerrarse en torno a los 50 millones

Mantiene contrato hasta 2029, pero con margen de negociación

Para el club azulgrana, se trata de una inversión considerable pero asumible dentro de un plan estratégico.

Polivalencia y proyección: claves del interés

Uno de los factores que más valora la dirección deportiva es la capacidad de Calafiori para adaptarse a distintos roles sin perder rendimiento. En una temporada exigente, su versatilidad permitiría rotaciones sin comprometer la estructura defensiva.

Además, sus registros recientes refuerzan su perfil:

31 partidos disputados en la temporada

en la temporada 1 gol y 3 asistencias

Participación activa en salida y generación de juego

El italiano no solo defiende: también construye, algo fundamental en el modelo del Barcelona.

Calafiori, la alternativa más viable

Aunque en los despachos hay un nombre que ha liderado la agenda durante meses, la realidad económica obliga a explorar caminos más viables. En ese contexto, Riccardo Calafiori aparece como la opción más equilibrada.

Dentro del abanico de alternativas, es el que más convence por:

Su encaje táctico inmediato

Su edad y margen de crecimiento

Su precio accesible frente a otras opciones

No es visto como un simple plan B, sino como una pieza con condiciones reales para consolidarse en el proyecto.

Un refuerzo pensado para elevar el nivel

La posible llegada del defensor italiano permitiría al Barcelona reforzar una zona crítica con un jugador capaz de sostener la presión alta y corregir en espacios abiertos.

Su perfil aportaría:

Velocidad para cubrir espalda defensiva

Dominio del juego aéreo

Capacidad para iniciar jugadas desde campo propio

Para Flick, su incorporación elevaría el techo competitivo del equipo en competiciones de máxima exigencia.

Bastoni sigue siendo el gran objetivo

A pesar del avance en el nombre de Calafiori, el objetivo prioritario del FC Barcelona no ha cambiado. La dirección deportiva, liderada por Deco, y el propio Hansi Flick mantienen como prioridad absoluta el fichaje de Alessandro Bastoni, actual defensor del Internazionale.

Sin embargo, la operación atraviesa un momento complejo:

El club italiano no baja su exigencia de 70 millones de euros

Las negociaciones llevan semanas estancadas

En las últimas horas, el Real Madrid ha mostrado interés en entrar en la puja

Desde hace meses, Bastoni ha sido el nombre señalado por el técnico alemán, y aunque la operación se percibe difícil, no está descartada.

Estrategia clara: insistir y cubrirse

El plan del Barcelona es doble. Por un lado, seguirá intentando en silencio la llegada de Bastoni, consciente de que es el perfil ideal. Por otro, trabaja en alternativas que permitan no quedarse sin refuerzo si la operación principal no prospera.

En ese escenario, Riccardo Calafiori ha ganado terreno como la opción más sólida y viable dentro del mercado.

El desenlace dependerá de múltiples factores, pero lo que ya está claro es que el club no improvisa: busca equilibrio entre ambición deportiva y realidad económica.

Y en ese delicado punto, el nombre de Calafiori ya no es solo una alternativa. Empieza a ser una posibilidad muy seria.