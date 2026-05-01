Bogotá puso en marcha una ofensiva para recuperar recursos clave que hoy están en manos de contribuyentes en mora. La Secretaría de Hacienda activó un proceso para ubicar a miles de ciudadanos y empresas que no han pagado el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del régimen preferencial 2025, con una meta clara: recuperar cerca de $22 mil millones.
La estrategia combina llamados directos con facilidades de pago, pero también advierte consecuencias si no hay respuesta.
El plan para recuperar la millonaria cartera
En total, 5.609 contribuyentes están siendo contactados por la entidad a través de canales digitales y comunicaciones físicas.
En estos mensajes se detalla:
- El valor de la deuda pendiente
- El estado actual de la obligación
- Las alternativas disponibles para ponerse al día
El enfoque inicial es persuasivo: la idea es que los ciudadanos regularicen su situación sin necesidad de procesos más complejos.
Lo que pasa si no responde al llamado
Aunque el modelo prioriza acuerdos voluntarios, la Secretaría de Hacienda fue enfática en que ignorar estas notificaciones puede agravar el problema.
Entre las posibles consecuencias están:
- Intereses adicionales sobre la deuda
- Sanciones económicas
- Inicio de procesos de cobro coactivo
Estos escenarios pueden incrementar significativamente el valor a pagar y generar mayores complicaciones financieras.
Cómo consultar la deuda y pagar el ICA
Los contribuyentes pueden gestionar todo el proceso de manera virtual, sin necesidad de desplazarse.
Las principales opciones son:
- Acceder a la Oficina Virtual de la entidad
- Consultar el estado de la deuda
- Realizar el pago en línea
Además, está disponible NovhA, un asistente virtual que funciona por WhatsApp las 24 horas y permite:
- Resolver dudas en tiempo real
- Recibir orientación personalizada
- Conocer rutas de pago y acuerdos
Quiénes deben pagar el impuesto de Industria y Comercio
El ICA en régimen preferencial aplica para:
- Personas naturales
- Personas jurídicas
- Sociedades registradas en el RIT
Siempre que sus ingresos brutos en 2025 no superen las 3.500 UVT (alrededor de $174 millones).
No todos los contribuyentes están obligados a declarar, pero quienes sí lo están deben cumplir dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones.
Un llamado que va más allá del cobro
Desde la entidad insisten en que el pago del ICA no solo evita problemas legales, sino que también aporta directamente al funcionamiento de la ciudad.
Estos recursos financian:
- Programas sociales
- Obras públicas
- Servicios esenciales para los ciudadanos
En ese sentido, ponerse al día no es solo una obligación, sino una forma de contribuir al desarrollo de Bogotá. Ignorar el llamado puede salir mucho más caro que atenderlo a tiempo.