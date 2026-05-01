Bogotá puso en marcha una ofensiva para recuperar recursos clave que hoy están en manos de contribuyentes en mora. La Secretaría de Hacienda activó un proceso para ubicar a miles de ciudadanos y empresas que no han pagado el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del régimen preferencial 2025, con una meta clara: recuperar cerca de $22 mil millones.

La estrategia combina llamados directos con facilidades de pago, pero también advierte consecuencias si no hay respuesta.

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El plan para recuperar la millonaria cartera

En total, 5.609 contribuyentes están siendo contactados por la entidad a través de canales digitales y comunicaciones físicas.

En estos mensajes se detalla:

El valor de la deuda pendiente

El estado actual de la obligación

Las alternativas disponibles para ponerse al día

El enfoque inicial es persuasivo: la idea es que los ciudadanos regularicen su situación sin necesidad de procesos más complejos.

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Lo que pasa si no responde al llamado

Aunque el modelo prioriza acuerdos voluntarios, la Secretaría de Hacienda fue enfática en que ignorar estas notificaciones puede agravar el problema.

Entre las posibles consecuencias están:

Intereses adicionales sobre la deuda

sobre la deuda Sanciones económicas

Inicio de procesos de cobro coactivo

Estos escenarios pueden incrementar significativamente el valor a pagar y generar mayores complicaciones financieras.

Cómo consultar la deuda y pagar el ICA

Los contribuyentes pueden gestionar todo el proceso de manera virtual, sin necesidad de desplazarse.

Las principales opciones son:

Acceder a la Oficina Virtual de la entidad

de la entidad Consultar el estado de la deuda

Realizar el pago en línea

Además, está disponible NovhA, un asistente virtual que funciona por WhatsApp las 24 horas y permite:

Resolver dudas en tiempo real

Recibir orientación personalizada

Conocer rutas de pago y acuerdos

Quiénes deben pagar el impuesto de Industria y Comercio

El ICA en régimen preferencial aplica para:

Personas naturales

Personas jurídicas

Sociedades registradas en el RIT

Siempre que sus ingresos brutos en 2025 no superen las 3.500 UVT (alrededor de $174 millones).

No todos los contribuyentes están obligados a declarar, pero quienes sí lo están deben cumplir dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones.

Un llamado que va más allá del cobro

Desde la entidad insisten en que el pago del ICA no solo evita problemas legales, sino que también aporta directamente al funcionamiento de la ciudad.

Estos recursos financian:

Programas sociales

Obras públicas

Servicios esenciales para los ciudadanos

En ese sentido, ponerse al día no es solo una obligación, sino una forma de contribuir al desarrollo de Bogotá. Ignorar el llamado puede salir mucho más caro que atenderlo a tiempo.