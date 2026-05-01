Independiente Medellín afronta una noche determinante en el Atanasio Girardot, en medio de un ambiente renovado con su hinchada, que vuelve a ilusionarse tras los recientes resultados en Liga. El Poderoso sabe que este compromiso en casa es clave: sumar de a tres lo mete de lleno en la pelea por los octavos de final de la Copa Libertadores o, al menos, lo mantiene con vida en la lucha por un cupo a la Copa Sudamericana. Se espera un estadio hirviendo, empujando desde la tribuna en un duelo que puede marcar el rumbo del semestre.

DIM vs Cusco FC: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Horario:

ADVERTISEMENT

Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Chile y Paraguay: 11:00 p.m.

Transmisión:

Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney +

El DIM, obligado a ganar para seguir con vida

La situación del DIM en el Grupo A es clara: necesita ganar sí o sí. Con apenas 1 punto en dos presentaciones —empate ante Estudiantes y derrota frente a Flamengo—, el margen de error se agotó.

El técnico interino Sebastián Botero contará con casi todo su plantel disponible, con la única ausencia confirmada de Enzo Larrosa. Además, existe la posibilidad de que el arquero Salvador Ichazo regrese a la convocatoria, lo que amplía las alternativas en una noche de máxima exigencia.

ADVERTISEMENT

El buen momento en la Liga colombiana, con tres victorias consecutivas, le da un impulso anímico importante al equipo, que buscará trasladar ese rendimiento al plano internacional.

Cusco FC, urgido pero peligroso

El conjunto peruano llega como colero del grupo, sin puntos, tras caer ante Flamengo y Estudiantes. Sin embargo, su propuesta futbolística lo convierte en un rival incómodo.

Según el análisis del cuerpo técnico del Medellín, Cusco es un equipo valiente, que intenta construir desde el fondo, asume riesgos en salida y busca generar espacios con circulación de balón. Esa característica obliga al local a ser intenso en la recuperación y muy ordenado en defensa para no sufrir en las transiciones.

Además, los visitantes tendrán la baja de Lucas Colitto, lo que limita sus opciones ofensivas.

Claves tácticas de un partido decisivo

El plan del DIM pasa por recuperar el balón en campo rival, generar superioridad en ataque y poblar el área con mayor presencia ofensiva. Botero ha insistido en la necesidad de competir al máximo nivel pese al poco tiempo de trabajo, apoyándose en la base táctica previa.

Será un duelo donde ambos equipos proponen, lo que anticipa un partido abierto, dinámico y con opciones en ambas áreas. La diferencia podría estar en la eficacia y en la capacidad del Medellín para hacer pesar su localía.

Un Atanasio que jugará su propio partido

El factor emocional será determinante. La hinchada del Poderoso promete un ambiente de alta intensidad, consciente de que este partido puede definir el futuro del equipo en el torneo continental.

Con todo en juego, el Independiente Medellín se juega más que tres puntos: se juega seguir soñando en la Libertadores.