El nombre de James Rodríguez vuelve a sacudir el entorno de Millonarios FC un momento especialmente sensible del semestre. Con el equipo arrancando la Liga BetPlay con dos derrotas consecutivas y sin puntos, el mercado de fichajes entrega una noticia que eleva la expectativa de la afición: hay una oferta formal sobre la mesa para el 10 de la Selección Colombia. Y según la información revelada, cumple con todo lo que el jugador esperaba.

La información fue compartida por el periodista Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, donde se entregaron detalles clave sobre el estado real de la negociación. No se trata de rumores ni de simples acercamientos: Millonarios habría hecho un esfuerzo económico de gran magnitud y ahora la decisión final está exclusivamente en manos del futbolista.

Millonarios y James: la versión que cambia el escenario del mercado

En medio del análisis del cierre del mercado, Julio Sánchez Cristo fue contundente al explicar el punto exacto en el que se encuentra la posible llegada de James a Millonarios: “James decide. Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas”.

La frase marca un antes y un después. Hasta ahora, el discurso institucional había girado alrededor de puertas abiertas, contactos preliminares y limitaciones presupuestales. Esta versión, en cambio, habla de una oferta concreta, estructurada y alineada con lo que el jugador había planteado.

Por James, Millonarios haría un esfuerzo económico comparable al de Falcao

Uno de los puntos más reveladores de la información tiene que ver con el esfuerzo financiero que estaría realizando Millonarios. Según Sánchez Cristo, el club está dispuesto a asumir un impacto económico similar al que representó el regreso de Radamel Falcao García.

“Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario para compensar el tema patrimonial, igual que Falcao”. La comparación no es menor. El fichaje de Radamel marcó un precedente histórico para el club, tanto en lo deportivo como en lo económico. Que James esté siendo tratado bajo un esquema similar confirma la magnitud de la apuesta.

La cifra pedida por James ya habría sido alcanzada por Millonarios

Otro detalle clave de la revelación es que la negociación ya no está trabada por dinero. De acuerdo con la información compartida, Millonarios habría llegado al número solicitado por el jugador: “La cifra que pidió, ya Millonarios la redondeó. Ya es decisión de él”.

Esto significa que el principal obstáculo, al menos desde lo contractual y económico, estaría superado. El club habría ajustado su propuesta para cumplir con las expectativas salariales y patrimoniales del futbolista.

Un proyecto deportivo como argumento de seducción

Más allá del dinero, el entorno de James estaría siendo seducido con una idea deportiva clara, pensada en el tramo final de su carrera y en el gran objetivo que se avecina: la Copa del Mundo de 2026. “Lo están seduciendo con una idea buena”. Millonarios no solo estaría ofreciendo un contrato, sino un proyecto que le permita a James competir, tener protagonismo y llegar en condiciones óptimas a su último Mundial.

Sánchez Cristo fue más allá y contextualizó el momento exacto de la carrera del volante creativo: “James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran Mundial”. Ese escenario convierte cada decisión actual en estratégica. James necesita un entorno que le garantice continuidad, visibilidad y condiciones físicas favorables de cara a la cita mundialista.

La altura de Bogotá como factor deportivo

Uno de los argumentos que estaría jugando a favor de Millonarios es el factor geográfico y fisiológico: “Qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”. La altura de la capital colombiana es similar a la de varias sedes mundialistas en México, lo que convierte a Bogotá en un entorno ideal para la preparación física del jugador. Este aspecto no es menor para un futbolista que apunta a rendir al máximo en 2026.

James, agente libre y con el control total

James Rodríguez se encuentra actualmente como agente libre, lo que le otorga un control absoluto sobre su futuro. No hay clubes intermediarios ni negociaciones de transferencia: todo pasa por su decisión personal, deportiva y familiar.

En ese contexto, Millonarios ya habría hecho su parte. Presentó la oferta, ajustó los números y estructuró una idea deportiva acorde a sus objetivos. Hasta ahora, James no se ha pronunciado públicamente sobre esta versión. Su silencio alimenta la expectativa, especialmente en una afición que observa con ilusión y cautela un escenario que parecía lejano y ahora se muestra posible. La frase “James decide” resume todo el momento. No hay más rondas de negociación ni condiciones por cumplir desde el club.

Un cierre de mercado con un nombre que lo eclipsa todo

En el cierre del mercado de fichajes, pocos temas generan tanto ruido como este. Millonarios, con dificultades deportivas en el arranque, puso sobre la mesa una apuesta de alto impacto. James Rodríguez tiene la propuesta que pidió, el proyecto que lo seduce y el contexto que lo favorece.

El desenlace ya no depende del club. La pelota está del lado del jugador y su decisión marcará uno de los capítulos más importantes del mercado y, posiblemente, de la historia reciente del fútbol colombiano.