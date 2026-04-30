El Grupo H de la CONMEBOL Sudamericana aterriza en Bragança Paulista para la Jornada 3, con Red Bull Bragantino recibiendo a River Plate en el Estádio Cícero de Souza Marques. El equipo de Vagner Mancini apuesta por la posesión y el volumen ofensivo, mientras que el conjunto de Eduardo Coudet ha mostrado una solidez notable en defensa. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete alta intensidad.

Bragantino vs River: canales de televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 7:30 p.m. | ESPN 5 y Disney +

7:30 p.m. | y Argentina: 9:30 p.m. | ESPN , DSports y Disney+ Premium

9:30 p.m. | , y México: 6:30 p.m. | ESPN y Disney +

6:30 p.m. | y EE.UU (ET): 8:30 p.m. | beIN SPORTS y FuboTV

Bragantino, posesión alta y volumen ofensivo

El Bragantino ha mostrado una identidad clara en sus dos primeros partidos del grupo. Con un promedio de 61.5% de posesión, una alta precisión de pases y un constante uso de las bandas, el equipo brasileño busca someter a sus rivales desde el control del balón.

ADVERTISEMENT

Los números respaldan su propuesta: gran cantidad de remates, presencia constante en el área rival y un uso recurrente de centros laterales. Además, el juego aéreo se ha convertido en un arma clave, ganando la mayoría de los duelos por arriba y generando peligro en acciones a balón parado.

Sin embargo, el gran problema ha sido la falta de contundencia, con múltiples ocasiones claras desperdiciadas que han evitado que traduzca su dominio en resultados más amplios.

River Plate, orden defensivo y máxima eficacia

Por el lado de River Plate, el enfoque ha sido completamente distinto. El equipo argentino ha construido su campaña desde la solidez defensiva, concediendo muy poco y mostrando una estructura compacta que dificulta el juego rival.

ADVERTISEMENT

En ataque, la clave ha sido la efectividad. Sin generar tanto volumen como su rival, River ha sabido capitalizar sus oportunidades, con un Sebastián Driussi determinante en los metros finales, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del equipo.

El equilibrio entre defensa y ataque le ha permitido sostener resultados y posicionarse como un rival incómodo, especialmente en escenarios donde puede aprovechar espacios.

Duelo táctico: posesión vs contundencia

El partido enfrenta dos estilos bien marcados: un Bragantino que busca imponer ritmo desde la posesión y un River Plate que prioriza el orden y la eficiencia.

Las jugadas a balón parado, la disciplina táctica y los pequeños detalles pueden terminar siendo decisivos en un encuentro que, sobre el papel, luce completamente equilibrado.

Además, con un árbitro como Wilmar Roldán —con tendencia a sancionar con tarjetas—, el control emocional y la intensidad en los duelos serán factores determinantes.

Jugadores a seguir en un partido de alto nivel

En River Plate, nombres como Kendry Páez y Juan Fernando Quintero destacan por su capacidad de generar juego, mientras que Aníbal Moreno aporta equilibrio en el mediocampo y Germán Pezzella lidera la defensa con autoridad.

Del lado de Bragantino, la clave estará en sostener su volumen ofensivo y mejorar la definición, apoyado en su fortaleza aérea y la amplitud por las bandas.

Todo está listo para un choque de estilos que puede marcar el rumbo del Grupo H en la Copa Sudamericana.