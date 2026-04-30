América de Cali tiene muy bien encaminada su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, luego de sumar 4 puntos en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, este jueves afronta una visita de alto riesgo en Buenos Aires, donde Tigre suele hacerse fuerte en su estadio, apoyado por una afición intensa y un conocimiento total de su cancha. Un duelo que exige carácter y concentración para el cuadro escarlata.

Tigre vs América: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 7:00 p.m. | ESPN y Disney +

7:00 p.m. | y Argentina: 9:00 p.m. | ESPN2 y Disney+ Premium

9:00 p.m. | y México: 6:00 p.m. | Disney+ Premium

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América, obligado a reaccionar en el plano internacional

El equipo dirigido por David González llega con el objetivo claro de sumar tres puntos que le permitan sostenerse en la parte alta del Grupo A. Actualmente comparte el liderato con Macará, ambos con 4 unidades, lo que convierte este compromiso en clave para empezar a marcar diferencias.

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No obstante, el presente reciente deja algunas dudas. La derrota en el clásico ante Deportivo Cali golpeó el ánimo del plantel, por lo que este partido aparece como la oportunidad ideal para recomponer sensaciones y reafirmar su buen inicio internacional.

Tigre, urgido y sin margen de error

El panorama del conjunto argentino es completamente distinto. Tigre atraviesa una racha negativa preocupante, con 12 partidos sin conocer la victoria, incluyendo sus presentaciones en la Sudamericana, donde apenas suma un punto de seis posibles.

El equipo de Victoria es último del grupo y está obligado a ganar para mantenerse con vida en el torneo. Además, en el campeonato local tampoco logra levantar, lo que aumenta la presión sobre un plantel que necesita reaccionar de inmediato.

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Un partido condicionado por las realidades

El contraste es claro: un América de Cali que busca consolidarse en la cima frente a un Tigre desesperado por sumar. Ese contexto suele generar partidos intensos, con mucha disputa en la mitad del campo y detalles que terminan inclinando la balanza.

Para los escarlatas, será clave mantener el orden y aprovechar los espacios que pueda dejar un rival obligado a salir. Para el local, la necesidad puede ser un arma de doble filo.

Tigre vs América: formaciones probables

Club Atlético Tigre:

Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López e Ignacio Russo.

Entrenador: Diego Dabove.

América de Cali:

Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Daniel Valencia.

Entrenador: David González Giraldo.