Millonarios empieza a tomar decisiones clave mientras avanza su pretemporada en el sur del continente. Aunque el plantel trabaja lejos de Bogotá, en las oficinas del club se activaron movimientos importantes que impactan directamente la conformación de la nómina para la temporada 2026. Una reciente operación abrió el camino para acelerar la llegada de un refuerzo puntual que el cuerpo técnico considera prioritario.

El cuadro Embajador recibió una noticia positiva al inicio de la semana con la venta definitiva de Edwin “Shirra” Mosquera a Independiente Santa Fe, movimiento que no solo fortalece el aspecto financiero, sino que también libera un cupo en la lista de 25 futbolistas inscritos ante Dimayor. Con ese espacio disponible, la dirigencia azul ya tiene claro el objetivo: reforzar la defensa con un zaguero central de perfil zurdo.

Un cupo liberado y una necesidad clara en defensa

La salida de Mosquera permite a Millonarios actuar con mayor margen en el mercado. Desde hace varias semanas, el cuerpo técnico viene insistiendo en la necesidad de incorporar un defensor que domine el perfil izquierdo, una carencia que quedó expuesta tras la partida del costarricense Juan Pablo Vargas al Puebla de México.

Con su salida, el equipo perdió un jugador clave en el equilibrio de la zaga. Por eso, el club pretende cerrar esta misma semana la llegada de un nuevo defensor central que reúna esas características y encaje rápidamente en la idea del entrenador.

Edgar Elizalde, un nombre que toma fuerza

En ese contexto, este martes apareció con fuerza el nombre del uruguayo Edgar Elizalde. El defensor, de 25 años y 1,82 metros de estatura, acaba de finalizar su vínculo con Platense de Argentina, quedando en condición de agente libre, un factor que facilita cualquier negociación.

Elizalde gusta mucho al entrenador Hernán Torres Oliveros, principalmente por su doble perfil funcional: es zurdo natural y puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral izquierdo, una versatilidad muy valorada dentro del actual proyecto deportivo del club.

Desde Millonarios consideran que su llegada permitiría cubrir más de una necesidad en la última línea, aportando alternativas tácticas sin alterar la estructura del plantel.

La búsqueda previa y un negocio que se cayó

Antes de avanzar por Elizalde, el primer nombre que el técnico pidió acelerar fue el también uruguayo Joaquín Varela, defensor con amplio recorrido en el FPC tras su paso por Independiente Medellín, Deportivo Cali y Águilas Doradas.

Pese a que Varela veía con buenos ojos jugar en el equipo bogotano y se realizaron dos propuestas formales, las negociaciones con Águilas no prosperaron y el negocio terminó cayéndose en la instancia final. Esa situación obligó a la dirigencia azul a cambiar de foco y activar otras alternativas.

Ahora, con Edgar Elizalde, Millonarios cree haber encontrado el perfil ideal para llenar ese vacío que tanto preocupa al cuerpo técnico.

La competencia desde Uruguay

El principal obstáculo para cerrar la operación no pasa por lo económico, sino por la competencia. Liverpool FC de Montevideo, club en el que Elizalde ya militó hace dos años, también presentó una propuesta formal y mantiene abiertas sus opciones.

Desde el entorno del jugador reconocen que, por temas personales, regresar a Uruguay no es una alternativa descartada. Sin embargo, en Millonarios confían en que la oferta económica, superior a lo que percibía en Platense y a lo que podría recibir en su país, incline la balanza a favor del proyecto Embajador.

Edgar Elizalde: definición clave en los próximos días

Con la pretemporada en marcha y la planificación del plantel entrando en su fase final, Millonarios espera una respuesta definitiva en los próximos días. La intención es clara: cerrar cuanto antes al defensor zurdo que complete la nómina y permita encarar con mayor solidez una temporada que exigirá regularidad y profundidad de plantel.

La puja por Edgar Elizalde ya está en marcha. Ahora, el desenlace dependerá de la decisión del jugador y de qué proyecto logre convencerlo en este momento clave de su carrera.